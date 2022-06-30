Per què hauries de diversificar les teves habilitats, segons l'autor David Epstein

Podcast Trained: diversifica la teva força amb David Epstein
Consells
Descobreix per què entrenar-te en diverses habilitats, àmbits de coneixement o esports (en lloc d'especialitzar-te només en un) et pot ajudar més en tots els aspectes de la vida.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Si preguntes a l'autor d'èxit del "New York Times" i especialista en ciències de l'esport David Epstein què pensa sobre el 2020, et respondrà alguna cosa així: les circumstàncies imprevisibles i "negatives" t'ajuden a créixer si saps com adaptar-t'hi. Aprèn-ne amb aquest episodi de "Trained", en què Epstein manté una conversa per videotrucada amb Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike i membre del Nike Performance Council que entrena atletes d'elit. Epstein explica per què tenir experiència en diversos àmbits (esports, coneixements, habilitats) és millor que especialitzar-se només en un. També diu que l'èxit no és lineal ni depèn de l'edat, i ens indica quines preguntes ens hem de fer per sentir més satisfacció amb la nostra vida, tant en els esports com en altres aspectes.
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Flaherty a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.