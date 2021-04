Per què hauries de diversificar les teves habilitats, segons l'autor David Epstein

Si preguntes a l'autor d'èxit del "New York Times" i especialista en ciències de l'esport David Epstein què pensa sobre el 2020, et respondrà alguna cosa així: les circumstàncies imprevisibles i "negatives" t'ajuden a créixer si saps com adaptar-t'hi. Aprèn-ne amb aquest episodi de "Trained", en què Epstein manté una conversa per videotrucada amb Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike i membre del Nike Performance Council que entrena atletes d'elit. Epstein explica per què tenir experiència en diversos àmbits (esports, coneixements, habilitats) és millor que especialitzar-se només en un. També diu que l'èxit no és lineal ni depèn de l'edat, i ens indica quines preguntes ens hem de fer per sentir més satisfacció amb la nostra vida, tant en els esports com en altres aspectes.