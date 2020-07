Aconsegueix els teus objectius amb rituals diaris

Per crear aquests rituals diaris, comença reservant 10 minuts al matí i al vespre. El que facis llavors ha de ser senzill i agradable, però, sobretot, ha d'afavorir el teu propòsit. És possible que ja segueixis una rutina per començar i acabar el dia i que només hagis de perfeccionar o afegir alguna cosa per adaptar-la als teus objectius.



Per exemple, si el teu propòsit és el benestar general i millorar el rendiment a la feina, cada matí pots hidratar-te, meditar una estona, fer running o seguir una de les nostres minisessions de ioga. A la nit, pots relaxar-te amb la teva música preferida, utilitzar el rodet d'escuma, pensar en el que ha anat bé aquell dia i programar l'endemà. Aquests petits detalls et poden semblar poc importants al principi, però, amb el temps, estructuraran de forma positiva tot el que facis i formaran part del teu dia a dia.



Tant si estàs començant amb els hàbits des de zero, com si estàs perfeccionant la teva rutina actual, pensa bé si el que fas afavoreix els teus objectius. Planteja't si la teva rutina t'ajuda a superar el matí i si et relaxes a la nit d'una manera que et permeti seguir avançant l'endemà.