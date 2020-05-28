Aconsegueix els teus objectius amb rituals diaris
Consells i nutrició
de Nike Training
Comença i acaba el dia amb determinació i concentració gràcies als rituals conscients.
Mai t'has plantejat per què segueixes la mateixa rutina cada matí i cada nit? Dorms al mateix costat del llit, beus el mateix cafè, prens els mateixos àpats i fas el mateix entrenament. El fet que aquests patrons siguin habituals no els fa dolents, poden ser rutines ben normals i saludables. El problema potencial és que no hi hagi finalitat, que és l'imprescindible.
Una diferència entre qui aconsegueix el seu millor rendiment i qui no acaba d'arribar-hi són els "rituals conscients": són rutines que tenen una finalitat i que estan personalitzades d'acord amb els teus objectius.
Establir rituals significatius mentalment al matí i al vespre és una de les eines essencials per aprofitar tot el teu potencial. Aquests rituals creen un impuls positiu i són la prova que coneixes el teu propòsit, és a dir, les raons més profundes que et porten a invertir temps en una pràctica amb finalitat, i que no et desviaràs del teu camí.
"Els rituals conscients són rutines que tenen una finalitat i que estan personalitzades d'acord amb els teus objectius".
Per crear aquests rituals diaris, comença reservant 10 minuts al matí i al vespre. El que facis llavors ha de ser senzill i agradable, però, sobretot, ha d'afavorir el teu propòsit. És possible que ja segueixis una rutina per començar i acabar el dia i que només hagis de perfeccionar o afegir alguna cosa per adaptar-la als teus objectius.
Per exemple, si el teu propòsit és el benestar general i millorar el rendiment a la feina, cada matí pots hidratar-te, meditar una estona, fer running o seguir una de les nostres minisessions de ioga. A la nit, pots relaxar-te amb la teva música preferida, utilitzar el rodet d'escuma, pensar en el que ha anat bé aquell dia i programar l'endemà. Aquests petits detalls et poden semblar poc importants al principi, però, amb el temps, estructuraran de forma positiva tot el que facis i formaran part del teu dia a dia.
Tant si estàs començant amb els hàbits des de zero, com si estàs perfeccionant la teva rutina actual, pensa bé si el que fas afavoreix els teus objectius. Planteja't si la teva rutina t'ajuda a superar el matí i si et relaxes a la nit d'una manera que et permeti seguir avançant l'endemà.
"Aquests petits detalls et poden semblar poc importants al principi, però, amb el temps, estructuraran de forma positiva tot el que facis i formaran part del teu dia a dia".
Les conclusions del teu plantejament són importants, ja que la manera com comencis i acabis els dies afectarà la resta i establirà una tendència a la teva vida. Un ritual de matí ple d'energia et donarà impuls i motivació per a la resta del dia. Un ritual de nit ben elaborat et prepararà per començar l'endemà amb un objectiu, a punt per arrasar de nou.
Som les nostres costums i allò en què invertim l'energia es convertirà en la nostra vida. Utilitza els rituals per agafar el control, fer el que realment vols i viure la vida que desitges.