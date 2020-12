Nike ACG: mentalitat del nord

(sense títol)

per Rashaan Jiles

Sempre he estat un noi de ciutat,

preferia seure al terra

del nostre petit apartament

, i sempre era educat

i no em ficava en discussions.

Poques vegades sortia a la natura

i desgraciadament aquesta desconeixença

em feia sentir la Mare Natura com una cosa estranya.

Però, no soc jo mateix Natura?

Com pot dir algú que aquest no és el meu nom?

I si fos també el teu?

Si ens reguen florim.

El color de la pell es torna viu com si fóssim nascuts aquí

i no a un hospital, afortunats de poder sortir amb vida de

l'úter

. Anem per un camí que potser no surt als mapes

i ens dirigim cap a ritmes i somnis que eren nostres,

que ens van prendre a nosaltres i a les nostres mares i a les seves mares...

He vingut per recuperar allò que és meu,

però amb humilitat.

I sé que encara que el meu nom és Natura

no he caminat mai per aquesta terra.

Espero, però, que aquesta terra sigui pacient amb mi.

Pacient mentre les meves pors es filtren

Pacient mentre ens coneixem.

Pacient amb un esperit curiós.

Estic aquí, preparat per respirar com mai abans

amb els meus pulmons nous.