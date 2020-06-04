Las zancadas laterales perfectas y sus variantes

Si eres principiante, lo primero es perfeccionar el movimiento (profundizaremos en esto más adelante). Comienza con 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones por pierna, centrándote en la calidad: muévete lentamente y mantén el control, sin más peso que el del cuerpo. Si estás a un nivel más avanzado, mejor que compruebes rápidamente si dominas el movimiento. Luego puedes añadir peso, aumentando las repeticiones y series, e incorporando variaciones de intensidad.



Puedes añadir zancadas laterales a cualquier entrenamiento en casa o de viaje. Plantéate la posibilidad de añadir peso para sesiones de entrenamiento de fuerza o incorporar las zancadas laterales caminando o saltando en un circuito de HIIT, para aumentar la frecuencia cardiaca.



Sea como sea tu entrenamiento, antes de empezar, dedica unos minutos a realizar ejercicios de movilidad para relajar la pelvis y ejercicios para activar los glúteos, preparar los músculos y mejorar tu amplitud de movimiento.