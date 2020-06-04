Las zancadas laterales perfectas y sus variantes

Buena postura: la zancada lateral perfecta
Movimiento
Por Nike Training
Mejora la fuerza y el equilibrio de tu torso perfeccionando la zancada lateral.
Al igual que cualquier zancada, este ejercicio unilateral fortalece los glúteos y los cuádriceps. Descubre cómo puedes añadir esta variación de lado a lado para activar también la parte interior y exterior de los muslos.
Las zancadas laterales son un ejercicio poco común, pero la variación de lado a lado es increíblemente eficaz para activar los músculos que no sueles trabajar: el interior y el exterior de los muslos y la pelvis. Utiliza estos consejos de Flor Beckmann, Nike Master Trainer, para incorporar las zancadas laterales a tu rutina.
Cómo practicar la zancada lateral
01. Para empezar, mantén una posición erguida con los pies separados a la anchura de la pelvis y los brazos a los lados.
02. Contrae los abdominales mientras das un gran paso hacia un lado, cargando tu peso en esa pierna. Flexiona la rodilla mientras echas la pelvis hacia atrás y bajas a la posición de sentadilla, extendiendo la otra pierna hacia fuera en línea recta.
03. Tendrás que inclinar la pelvis ligeramente hacia delante, pero mantén el torso recto, el pecho abierto y el arco natural de la zona lumbar. Mantén los pies en el suelo y los dedos apuntando hacia delante. Junta las manos y mantén los brazos delante del torso.
04. Haz fuerza con el pie de la pierna flexionada y empuja para volver a la posición inicial. Esa sería una repetición.
05. Cambia de pierna y repite el ejercicio tantas veces como quieras.
Qué músculos trabajarás
Al igual que la zancada hacia delante, este ejercicio unilateral activa los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas, así como los músculos internos del muslo (aductores y abductores).
Ventajas de la zancada lateral
- Las zancadas laterales te obligan a moverte en un plano diferente. Al practicarlas, mejoras la movilidad, la flexibilidad y la estabilidad de la pelvis, lo que te ayudará a rendir al máximo.
- Las zancadas laterales son una excelente alternativa a otras variaciones de zancada, ya que no exigen tanto a las articulaciones.
- Reforzarás la musculatura alrededor de las rodillas, fortaleciendo en última instancia las articulaciones; estirarás los isquiotibiales, que tienden a estar tensos; y trabajarás los glúteos y cuádriceps en diferentes ángulos, ya que te moverás de lado a lado en vez de adelante hacia atrás.
"Las zancadas laterales te obligan a moverte en un plano diferente. Al practicarlas, mejoras la movilidad, la flexibilidad y la estabilidad de la pelvis, lo que te ayudará a rendir al máximo".
Flor Beckmann, Nike Master Trainer
Cuándo hacerlo
Si eres principiante, lo primero es perfeccionar el movimiento (profundizaremos en esto más adelante). Comienza con 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones por pierna, centrándote en la calidad: muévete lentamente y mantén el control, sin más peso que el del cuerpo. Si estás a un nivel más avanzado, mejor que compruebes rápidamente si dominas el movimiento. Luego puedes añadir peso, aumentando las repeticiones y series, e incorporando variaciones de intensidad.
Puedes añadir zancadas laterales a cualquier entrenamiento en casa o de viaje. Plantéate la posibilidad de añadir peso para sesiones de entrenamiento de fuerza o incorporar las zancadas laterales caminando o saltando en un circuito de HIIT, para aumentar la frecuencia cardiaca.
Sea como sea tu entrenamiento, antes de empezar, dedica unos minutos a realizar ejercicios de movilidad para relajar la pelvis y ejercicios para activar los glúteos, preparar los músculos y mejorar tu amplitud de movimiento.
"Plantéate la posibilidad de añadir peso para sesiones de entrenamiento de fuerza o incorporar las zancadas laterales caminando o saltando en un circuito de HIIT para aumentar la frecuencia cardiaca"
Flor Beckmann, Nike Master Trainer
Cómo hacerlo más sencillo
Muévete lentamente y reduce tu rango de movimiento o haz menos repeticiones y series hasta que ganes equilibrio y fuerza.
Cómo hacerlo más difícil
Variación n.º 1: zancada lateral con barra
- Ajusta un rack de sentadillas según tu estatura y carga la barra. Colócate debajo de la barra para que se equilibre en la parte superior de la espalda y haz una minisentadilla mientras agarras la barra en pronación. Contrae los abdominales, haz fuerza para sacar la barra del rack y da un par de pasos hacia atrás.
- Mantén la postura erguida, con los pies separados a la anchura de las caderas y los abdominales activados mientras das un gran paso hacia un lado, cargando tu peso en esa pierna. Flexiona la rodilla mientras echas la pelvis hacia atrás y bajas a la posición de sentadilla, extendiendo la otra pierna hacia fuera en línea recta, con los pies bien plantados en el suelo y los dedos apuntando hacia delante.
- Tendrás que inclinar la pelvis ligeramente hacia delante, pero mantén el torso recto, el pecho abierto y el arco natural de la zona lumbar.
- Haz fuerza con el pie de la pierna flexionada y empuja para volver a la posición inicial. Esa sería una repetición.
- Cambia de lado y repite el ejercicio tantas veces como quieras.
Variación n.º 2: zancada lateral con mancuernas
- Sitúate en posición erguida, con los pies separados a la anchura de las caderas y los brazos a los lados. Sujeta un par de mancuernas con las palmas de las manos mirándose entre sí.
- Contrae los abdominales mientras das un gran paso hacia un lado, cargando tu peso en esa pierna. Flexiona la rodilla mientras echas la pelvis hacia atrás y bajas hasta la posición de sentadilla, extendiendo la otra pierna hacia fuera en línea recta, con los pies en el suelo y los dedos apuntando hacia delante. Las manos (y las mancuernas) deben situarse a cada lado de la pierna flexionada por encima del suelo.
- Tendrás que inclinar la pelvis ligeramente hacia delante, pero mantén el torso recto, el pecho abierto y el arco natural de la zona lumbar.
- Haz fuerza sobre el pie de la pierna flexionada y empuja para volver a la posición inicial. Esa sería una repetición.
- Cambia de lado y repite el ejercicio tantas veces como quieras.
Modificaciones: domina la zancada lateral con peso corporal y después añade variaciones de intensidad. Entre las variaciones con peso se encuentra sujetar una barra sobre el músculo trapecio, sujetar una mancuerna con cualquier mano, usar una pesa rusa o mancuerna sostenida a la altura del pecho o un balón medicinal sujeto contra el pecho. Para lograr un ejercicio más complejo, empuja el balón medicinal hacia fuera mientras das la zancada lateral. Si no tienes pesas en casa y buscas más dificultad, impúlsate con la pierna flexionada para volver a la posición inicial.
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