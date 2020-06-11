Wrap de pollo supersaciante y saludable

Wrap de pollo saciante
Nutrición
Última actualización: 11 de junio de 2020
Por Nike Training
Disfruta de un plato saludable y saciante que se hace en solo 30 minutos. 4 raciones.
Disfruta de un plato saludable con este delicioso wrap de pollo. Es fácil de preparar y te da un buen aporte de proteína, lo que se traduce en energía para bastante tiempo.
Un plato bien equilibrado y saciante con pollo, tortillas y guisantes para que no te quedes con hambre. No lleva frutos secos.
Ingredientes
600 g de pechuga de pollo
1 cucharada sopera de aceite de oliva
450 g de guisantes
225 g de queso crema
1 cebolla roja
300 g de lechugas mixtas
8 tortillas de trigo
Preparación
- Precalienta el horno a 425 °F.
- Si vas a usar guisantes congelados, ponlos a descongelar en un cuenco.
- Embadurna el pollo con el aceite de oliva, sal y especias al gusto. Ponlo en la bandeja y mételo al horno durante 20 minutos, hasta que esté hecho. Cuando lo saques, córtalo en finas tiras y apártalo.
- Machaca los guisantes con un tenedor y mézclalos con el queso crema. Añade sal y pimienta al gusto. Corta la cebolla en finas tiras. Coloca la mezcla de queso y guisantes en las tortillas y añade el pollo, la lechuga y la cebolla. Para darle el toque final, calienta los wraps en una parrilla. ¡Que aproveche!
Preparación
- Precalienta el horno a 220 °C
- Si vas a usar guisantes congelados, ponlos a descongelar en un cuenco.
- Embadurna el pollo con el aceite de oliva, sal y especias al gusto. Ponlo en la bandeja y mételo al horno durante 20 minutos, hasta que esté hecho. Cuando lo saques, córtalo en finas tiras y apártalo.
- Machaca los guisantes con un tenedor y mézclalos con el queso crema. Añade sal y pimienta al gusto. Corta la cebolla en finas tiras. Coloca la mezcla de queso y guisantes en las tortillas y añade el pollo, la lechuga y la cebolla. Para darle el toque final, calienta los wraps en una parrilla. ¡Que aproveche!
Información nutricional por ración
Calorías: 526
Hidratos de carbono: 55 g
Proteínas: 45 g
Grasas: 13 g