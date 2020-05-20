En estos días es fácil bajar un poco el ritmo. Cada día recibimos muchísima información sobre la situación actual, el trabajo, los amigos, las redes... Es normal que nos abrumemos y que desconectemos en cierto modo del momento presente.



El mindfulness es una gran herramienta para tomar el control, estar tranquilos y recuperarnos. Puedes probar estas técnicas la próxima vez que necesites encontrar un poco de temple: