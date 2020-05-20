Tres formas de vivir el presente
Entrenamiento y nutrición
Por Branden Collinsworth
Tómate un respiro del ajetreo diario y vuelve a conectar con tu yo interior.
En estos días es fácil bajar un poco el ritmo. Cada día recibimos muchísima información sobre la situación actual, el trabajo, los amigos, las redes... Es normal que nos abrumemos y que desconectemos en cierto modo del momento presente.
El mindfulness es una gran herramienta para tomar el control, estar tranquilos y recuperarnos. Puedes probar estas técnicas la próxima vez que necesites encontrar un poco de temple:
- Respira hondo durante un minuto. Yo hago mucho hincapié en la respiración. Y por una buena razón: es una herramienta perfecta para cambiar de actitud de inmediato. En un mundo siempre cambiante, es muy renovador contar con un truco así de sencillo, pero que tiene un gran impacto. Respira hondo durante un minuto, dedicando cinco segundos a inhalar y espirar. Céntrate totalmente en la respiración y en el sonido del aire entrando y saliendo de tu cuerpo.
- Reconecta con tu yo interior. A lo largo del día recibimos miles de notificaciones e información desde miles de fuentes diferentes. Y eso puede pasarnos factura. Lo bueno es que siempre podemos elegir desconectar para recobrar la energía. Prueba a desconectar todos tus dispositivos y dedicarte unos minutos para ti. Toma conciencia de todo lo que te rodea: aromas, sonidos, colores... Céntrate en el presente. Aunque solo lo practiques durante unos minutos, el mindfulness puede darte calma instantánea y ayudarte a centrarte más en el ahora.
- Ten un lema que te dé fuerzas. Decir en voz alta los propósitos puede darnos energía de inmediato y ayudarnos a conectar con el momento. Cuando tengo que centrarme, me repito: "Ve a por todas en todo momento". Cuando llego al límite en el entrenamiento, la sesión de yoga o el trabajo, o incluso con mis seres queridos, me sirve para recordarme que todavía tengo más niveles. Que soy capaz de más y que sigue habiendo cosas positivas por descubrir. Para llevar esta técnica a tu terreno, piensa en una afirmación profunda que te deje huella. Algo positivo que te llene de energía y se base en la compasión y el amor. Cuando necesites volver a conectar, repítetelo. Para ti y en voz alta.
Recuerda que, aunque no puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor, puedes controlar tu reacción. Estas técnicas pueden parecer sencillas, pero lo cierto es que hay mucho poder en esa simplicidad. Pronto descubrirás que puedes usar estas herramientas con facilidad, rapidez y constancia para estar más en el presente y mantener una actitud más positiva.