Ten un diario en la mesilla

El descanso es uno de mis temas favoritos, porque, a pesar de ser fundamental, mucha gente tiene problemas para dormir. Una de las principales razones por la que muchos no logran conciliar el sueño es que su mente no para. Están pensando en conversaciones que tuvieron durante el día o en todo lo que tienen que hacer al día siguiente.



Ten un cuaderno en la mesilla y, antes de acostarte, dedica unos minutos a escribir todo lo que se te ocurra, como si fuera un diario. Anota si tienes que pedir cita para llevar al perro al veterinario o mandar un correo de trabajo. Así, cuando te acuestes, podrás relajar la mente.



¿Por qué funciona? Anotar tus pensamientos en papel te ayuda a entrar en un estado de descanso. El objetivo es pasar de tener activado el sistema nervioso simpático al parasimpático, que es nuestro estado de descanso. Resulta difícil alcanzar el estado ideal para dormir si la mente sigue funcionando a tan alto nivel.



Esta noche, deja el teléfono, coge boli y papel, y escribe todo lo que se te pase por la cabeza. Te dormirás antes y, al despertar, sabrás exactamente lo que tienes que hacer durante el día.