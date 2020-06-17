Todos sabemos que a los niños les encanta jugar y sabemos de buena tinta que a los adultos también nos gusta. Así que para completar este entrenamiento, hagamos que todos participen. Explica a la familia que todo el suelo se ha transformado en lava. Podéis iniciar el entrenamiento de la forma habitual, mientras hacéis unas cuantas zancadas y sentadillas en el "suelo normal". Sin embargo, tan pronto como uno de vosotros grite, "¡Suelo de lava!", todo el mundo debe parar y saltar al sofá (o cualquier otra cosa cercana) para mantener los pies fuera del ardiente suelo.



Cuando la "lava" se disipe, puedes pedir a todos que vuelvan al suelo para hacer unas cuantas orugas y saltos en estrella, ¡pero no por mucho tiempo! En cualquier momento, el suelo puede volver a cambiar (tan pronto como alguien lo grite). Asegúrate de que la familia esté siempre en guardia y lista para saltar.