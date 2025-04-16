Nike Teens: rompe las reglas

Rompe las reglas
Nike Teens
No se trata de vestirte, sino de destacar. Reescribe las reglas. Saca tu lado más creativo con las capas, mezcla diferentes colores y consigue un estilo atrevido con los accesorios. Cuando superas todos los límites, no eliges entre blanco o negro. Te quedas con ambos. Eres velocista y golfista. Bailas y haces kickboxing. Juegas a baloncesto y haces natación. ¿Por qué elegir una actividad cuando puedes disfrutar de todas? El deporte y el estilo no entienden de límites.
Desata tu creatividad
✅ Empieza con lo inesperado: encuentra uno o dos productos que te encanten para crear tu look a partir de ellos. Piensa en unas gafas de sol, unas zapatillas o una prenda con un color atrevido para ser el centro de todas las miradas.
✅ Crea tu look: elige prendas que te ayuden a conseguir tus objetivos sin importar cómo te muevas, cómo las combines o si son el centro de atención. Piensa en productos como el pantalón corto Nike Pro, prendas de manga larga y camisetas de tirantes, y en la falda plisada Nike Sportswear. Se trata de sentir apoyo mientras desatas tu creatividad.
✅ Completa el look con accesorios: cuando creas que ya lo tienes, siempre puedes ir un paso más allá. Añade una gorra o una diadema para el pelo para personalizar el outfit.
"Me encanta romper las reglas y atreverme con mi estilo".
Kamia
Bailarina, runner y jugadora de tenis
Toque personal
Muévete a tu manera. Vístete como te apetezca. Y haz que cualquier sitio sea tu pasarela. Descubre la funcionalidad y el estilo en prendas como la chaqueta Nike Dri-FIT con las mangas fruncidas y el pantalón Nike de tejido Woven y talle medio. Si estás cogiendo el ritmo o subiéndolo, o simplemente comiéndote el mundo, elige unos looks que estén a la altura.