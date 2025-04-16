Nike Teens: rompe las reglas

✅ Empieza con lo inesperado: encuentra uno o dos productos que te encanten para crear tu look a partir de ellos. Piensa en unas gafas de sol, unas zapatillas o una prenda con un color atrevido para ser el centro de todas las miradas.

✅ Crea tu look: elige prendas que te ayuden a conseguir tus objetivos sin importar cómo te muevas, cómo las combines o si son el centro de atención. Piensa en productos como el pantalón corto Nike Pro, prendas de manga larga y camisetas de tirantes, y en la falda plisada Nike Sportswear. Se trata de sentir apoyo mientras desatas tu creatividad.

✅ Completa el look con accesorios: cuando creas que ya lo tienes, siempre puedes ir un paso más allá. Añade una gorra o una diadema para el pelo para personalizar el outfit.