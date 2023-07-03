Partners de la comunidad - Nike

En colaboración con Rebel Girls
Partners de la comunidad
En Nike apoyamos a personas y comunidades de todo el mundo que ayudan a niñas dentro y fuera del terreno de juego.
Con apoyo, todo es posible
María del Carmen Francisco Martínez forma parte de Proyecto Cantera, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niñas desfavorecidas mediante el fútbol. Esta entrenadora nos cuenta que el deporte es fundamental para que alcancen sus metas: las niñas también tienen su lugar en el deporte y, cuando sean mujeres, pueden destacar en cualquier modalidad. El deporte te da la oportunidad de conocer a muchas personas que pueden acabar convirtiéndose en mentoras o en grandes amistades. Sirve para aprender a comunicarse, resolver conflictos, tener disciplina, esforzarse para llegar aún más lejos, convivir, ser líderes y mucho más. En Nike hacemos todo lo que está en nuestras manos para apoyar a las comunidades como Proyecto Cantera con el fin de garantizar que la nueva generación de niñas tenga todo lo que necesita para triunfar en el terreno de juego y fuera de él.
Europa
Hay hueco para todo el mundo en el fútbol. Nike apoya múltiples iniciativas en Europa dedicadas a mejorar la vida de las niñas mediante este deporte: desde dar espacios comunes a personas refugiadas hasta ayudar a niños y niñas en situaciones marginales y vulnerables, o formar a niñas que lo necesitan. Queremos asegurarnos de estar ahí para las comunidades que luchan por lograr cambios donde más falta hacen.
Resto del mundo
Colaboramos con proyectos de todo el mundo para ayudar a las niñas a participar en el deporte y divertirse. Hay iniciativas fantásticas en todos los rincones del planeta: desde darles la oportunidad de que se expresen combinando el fútbol y la poesía hasta garantizar el acceso al deporte o rendir homenaje a las mujeres de la comunidad musulmana que juegan al fútbol. Aprovechando la popularidad que está ganando este deporte en algunos países del mundo, seguiremos apoyando a estos grupos en sus esfuerzos para hacer que las niñas se sientan seguras y que haya igualdad con respecto a los niños.