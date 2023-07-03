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Última actualización: 3 de julio de 2023
3 min de lectura

En colaboración con Rebel Girls

Partners de la comunidad

En Nike apoyamos a personas y comunidades de todo el mundo que ayudan a niñas dentro y fuera del terreno de juego.

Partners de la comunidad - Nike

Con apoyo, todo es posible

María del Carmen Francisco Martínez forma parte de Proyecto Cantera, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niñas desfavorecidas mediante el fútbol. Esta entrenadora nos cuenta que el deporte es fundamental para que alcancen sus metas: las niñas también tienen su lugar en el deporte y, cuando sean mujeres, pueden destacar en cualquier modalidad. El deporte te da la oportunidad de conocer a muchas personas que pueden acabar convirtiéndose en mentoras o en grandes amistades. Sirve para aprender a comunicarse, resolver conflictos, tener disciplina, esforzarse para llegar aún más lejos, convivir, ser líderes y mucho más. En Nike hacemos todo lo que está en nuestras manos para apoyar a las comunidades como Proyecto Cantera con el fin de garantizar que la nueva generación de niñas tenga todo lo que necesita para triunfar en el terreno de juego y fuera de él.

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Europa

Hay hueco para todo el mundo en el fútbol. Nike apoya múltiples iniciativas en Europa dedicadas a mejorar la vida de las niñas mediante este deporte: desde dar espacios comunes a personas refugiadas hasta ayudar a niños y niñas en situaciones marginales y vulnerables, o formar a niñas que lo necesitan. Queremos asegurarnos de estar ahí para las comunidades que luchan por lograr cambios donde más falta hacen.

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Resto del mundo

Colaboramos con proyectos de todo el mundo para ayudar a las niñas a participar en el deporte y divertirse. Hay iniciativas fantásticas en todos los rincones del planeta: desde darles la oportunidad de que se expresen combinando el fútbol y la poesía hasta garantizar el acceso al deporte o rendir homenaje a las mujeres de la comunidad musulmana que juegan al fútbol. Aprovechando la popularidad que está ganando este deporte en algunos países del mundo, seguiremos apoyando a estos grupos en sus esfuerzos para hacer que las niñas se sientan seguras y que haya igualdad con respecto a los niños.

Participa

¿Quieres colaborar? Únete y ayúdanos a dar forma al futuro del fútbol.

Más información

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Publicación original: 3 de julio de 2023