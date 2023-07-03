Partners de la comunidad - Nike

María del Carmen Francisco Martínez forma parte de Proyecto Cantera, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niñas desfavorecidas mediante el fútbol. Esta entrenadora nos cuenta que el deporte es fundamental para que alcancen sus metas: las niñas también tienen su lugar en el deporte y, cuando sean mujeres, pueden destacar en cualquier modalidad. El deporte te da la oportunidad de conocer a muchas personas que pueden acabar convirtiéndose en mentoras o en grandes amistades. Sirve para aprender a comunicarse, resolver conflictos, tener disciplina, esforzarse para llegar aún más lejos, convivir, ser líderes y mucho más. En Nike hacemos todo lo que está en nuestras manos para apoyar a las comunidades como Proyecto Cantera con el fin de garantizar que la nueva generación de niñas tenga todo lo que necesita para triunfar en el terreno de juego y fuera de él.