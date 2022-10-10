Información y fecha de lanzamiento oficiales de las LeBron 20

Las LeBron 20 se han diseñado para la nueva generación
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Presentamos las LeBron 20, unas elegantes zapatillas de perfil bajo concebidas para celebrar la histórica carrera de LeBron James y cubrir las necesidades de rendimiento de la nueva generación de atletas.
Qué debes saber
- Las LeBron 20 son la versión más ligera que hemos lanzado de sus zapatillas exclusivas, y se han creado con una silueta de perfil bajo de inspiración premium y elegante.
- Las zapatillas rinden homenaje al 20 aniversario de LeBron con Nike y a su 20 aniversario con la NBA.
- Las LeBron 20 celebran la histórica carrera de LeBron y, al mismo tiempo, su confección técnica se ha creado para cubrir las necesidades de la nueva generación de atletas.
Del mejor a la nueva generación
Las LeBron 20 son las primeras zapatillas de rendimiento de la línea exclusiva de LeBron en debutar como modelo de perfil bajo. Tienen guiños a simple vista a momentos especiales de la carrera de LeBron, como los intrincados diseños del refuerzo lateral de las zapatillas. Aunque las zapatillas son un homenaje al pasado, LeBron dice que las LeBron 20 se han diseñado pensando en la nueva generación.
Entre las principales características de las zapatillas se encuentran el perfil bajo, la tecnología Zoom Air en el antepié y el talón, y la placa de fibra de carbono del cambrillón del mediopié. En cuanto a la amortiguación de la planta, el antepié lleva una unidad Air Zoom Turbo de carga superior y el talón incorpora una unidad Zoom Air más grande, con un grosor de 13 mm, para añadir protección contra impactos. El refuerzo lateral con envoltura sintética asegura el pie sobre la plantilla. Además, el patrón multidireccional de la suela exterior ofrece un buen agarre. Los detalles clásicos incluidos en el diseño conmemoran el pasado. Pero no nos confundamos, el rendimiento de las LeBron 20 está pensado para los próximos 20 años.
Celebramos el 20 aniversario
Jason Petrie, diseñador sénior de zapatillas de baloncesto para hombre y diseñador principal de la línea de LeBron desde las Zoom LeBron VII, nos cuenta que vieron el 20 aniversario como una oportunidad para celebrar los próximos 20 años de LeBron. Nos explica que la etiqueta cosida de dentro de la lengüeta lleva la inscripción "Designed and Engineered to the Exact Specifications of the Next Generation", lo que significa que se han diseñado y perfeccionado de acuerdo con las especificaciones exactas de la nueva generación, una frase que se han tomado muy en serio durante todo el proceso. Eligieron como referencia a jugadores como Bronny y Bryce, los hijos de LeBron. Querían ponerse en su piel y saber qué buscan los jóvenes atletas.
Petrie dice que se acordaba de algunas cosas de cuando diseñó las Soldier 10: el perfil bajo, el buen contacto con el suelo y la resistencia para superar las exigencias de su juego. A pesar de que una buena parte de la franquicia exclusiva se ha diseñado en torno a la pasión de LeBron por el Air, el jugador confiaba en que el equipo de Nike Basketball pudiera diseñar un modelo de perfil bajo ligero y con Zoom Air (el que sería su modelo exclusivo más ligero), sin dejar de ofrecerle la misma resistencia que necesita para su estilo de juego.
Por supuesto, las zapatillas conmemoran un montón de momentos de la carrera de LeBron con guiños por todo su diseño. Aunque no todos estos tributos a la carrera del jugador son visuales. Algunas de las características que más gustan de la línea exclusiva de LeBron se han integrado en la tecnología de estas zapatillas.
Por ejemplo, el forro de la zona del tobillo lleva una tecnología Nike que se llama Nike Sphere y que, originalmente, llegó con las Air Zoom Generation. Este forro de diseño avanzado es suave y transpirable de acuerdo con deseo de LeBron de que las Zoom Generation fueran las zapatillas de baloncesto más cómodas. El cambrillón del mediopié de fibra de carbono, que ofrece retorno de energía y rigidez de torsión para los movimientos explosivos, vuelve a la línea exclusiva por primera vez desde las Zoom LeBron 5. El logotipo Dunkman regresa a la suela exterior después de aparecer por última vez en las LeBron 16.
La combinación de colores Time Machine de las LeBron 20 se lanzó en tallas para adultos y niños el 29 de septiembre. Lanzaremos más combinaciones de colores a lo largo de 2022.
Preguntas frecuentes de las LeBron 20
¿Cuándo se han lanzado las LeBron 20?
Las LeBron 20 salieron a la venta en combinaciones de colores limitadas el 29 de septiembre de 2022. Lanzaremos más combinaciones de colores a lo largo de 2022.
¿Cuánto cuestan las LeBron 20?
Las LeBron 20 salen a la venta en tallas para adultos por 200 $. Los precios podrán variar según vayan saliendo más combinaciones de colores y modelos. Echa un vistazo a la línea de productos Nike de LeBron James para ver más actualizaciones.