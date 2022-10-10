Información y fecha de lanzamiento oficiales de las LeBron 20

Jason Petrie, diseñador sénior de zapatillas de baloncesto para hombre y diseñador principal de la línea de LeBron desde las Zoom LeBron VII, nos cuenta que vieron el 20 aniversario como una oportunidad para celebrar los próximos 20 años de LeBron. Nos explica que la etiqueta cosida de dentro de la lengüeta lleva la inscripción "Designed and Engineered to the Exact Specifications of the Next Generation", lo que significa que se han diseñado y perfeccionado de acuerdo con las especificaciones exactas de la nueva generación, una frase que se han tomado muy en serio durante todo el proceso. Eligieron como referencia a jugadores como Bronny y Bryce, los hijos de LeBron. Querían ponerse en su piel y saber qué buscan los jóvenes atletas.

Petrie dice que se acordaba de algunas cosas de cuando diseñó las Soldier 10: el perfil bajo, el buen contacto con el suelo y la resistencia para superar las exigencias de su juego. A pesar de que una buena parte de la franquicia exclusiva se ha diseñado en torno a la pasión de LeBron por el Air, el jugador confiaba en que el equipo de Nike Basketball pudiera diseñar un modelo de perfil bajo ligero y con Zoom Air (el que sería su modelo exclusivo más ligero), sin dejar de ofrecerle la misma resistencia que necesita para su estilo de juego.

Por supuesto, las zapatillas conmemoran un montón de momentos de la carrera de LeBron con guiños por todo su diseño. Aunque no todos estos tributos a la carrera del jugador son visuales. Algunas de las características que más gustan de la línea exclusiva de LeBron se han integrado en la tecnología de estas zapatillas.

Por ejemplo, el forro de la zona del tobillo lleva una tecnología Nike que se llama Nike Sphere y que, originalmente, llegó con las Air Zoom Generation. Este forro de diseño avanzado es suave y transpirable de acuerdo con deseo de LeBron de que las Zoom Generation fueran las zapatillas de baloncesto más cómodas. El cambrillón del mediopié de fibra de carbono, que ofrece retorno de energía y rigidez de torsión para los movimientos explosivos, vuelve a la línea exclusiva por primera vez desde las Zoom LeBron 5. El logotipo Dunkman regresa a la suela exterior después de aparecer por última vez en las LeBron 16.

La combinación de colores Time Machine de las LeBron 20 se lanzó en tallas para adultos y niños el 29 de septiembre. Lanzaremos más combinaciones de colores a lo largo de 2022.