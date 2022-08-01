Prepárate para el cole: impulsa la actitud positiva de los niños

¿Alguna vez has tenido tantos nervios que pensabas que se podían oír los latidos de tu corazón desde fuera? ¿Te sudaban las manos y te temblaban las piernas hasta el punto de no poder hacer bien las cosas?

Todo esto forma parte de la presión que sienten los más pequeños por rendir bien.

Tanto si se trata de una carrera de 100 metros, como de bailar en un concurso de la escuela o hacer una presentación en clase, querer hacer las cosas bien es un buen punto de partida, pero también genera presión. El miedo de no hacer algo bien puede agobiarlos y provocar que no rindan tan bien como les gustaría.

Hablar de cómo se sienten y asegurarles que no pasa nada por tener nervios es muy útil. Nos ponemos nerviosos porque nos importa lo que hacemos, pero podemos evitar que esos nervios vayan a más con una técnica sencilla.

Cuando tenemos ansiedad, la respiración cambia y es más corta e intensa. Esto activa nuestro mecanismo de reacción de lucha o huida.

Para combatirlo, dile a tu hijo o hija que se centre en espirar: expulsando el aire lentamente y de forma prolongada y controlada. Le servirá para calmarse y activar el sistema de "reposo y digestión". Mientras hacen el ejercicio, pueden imaginar que al espirar están expulsando un hilo y llevándolo cada vez más lejos hacia el horizonte. Y así hasta que va desapareciendo la ansiedad.