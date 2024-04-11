La historia y el legado de las zapatillas de baloncesto LeBron Soldier

2 generaciones de amantes del baloncesto han visto en acción el revolucionario juego de LeBron James con las zapatillas LeBron Soldier.

La primera fue cuando los Cleveland Cavaliers jugaron un partido complicadísimo en las Finales de la Conferencia Este de 2007. LeBron llevaba las Zoom Soldier y con ellas marcó los 25 puntos finales que otorgaron a su equipo la victoria en el doble tiempo extra del 5.º partido.

La segunda vez fue en las Finales de la NBA de 2016. Con las Soldier X, lideró una gran remontada que llevó a su equipo a ganar 3 partidos seguidos y devolvió el título a Cleveland. Además de alzar a los Cleveland como campeones de la liga, hizo que las Soldier se convirtieran en un modelo icónico para gran parte de la afición.

Según el diseñador de zapatillas Nike de James, Jason Petrie, la creación de las Soldier comenzó con un objetivo muy claro: conseguir un producto ligero que ofreciera estabilidad y comodidad en la cancha.

En cuanto al ajuste seguro de las zapatillas, Petrie comenta que el concepto se pensó para proporcionar a LeBron una protección y sujeción total en los pies.

Este diseñador explica que ha habido distintas versiones de este modelo a lo largo de los años: creadas para los playoffs, para todo el equipo, con FlyEase, con correas, con cordones… Independientemente de sus características, LeBron siempre ha sabido aprovecharlas. Su legado está marcado por el rendimiento que ha tenido con las Soldier.

A continuación, te mostramos un repaso de la historia y la evolución de las zapatillas LeBron Soldier desde 2005 hasta el lanzamiento de las LeBron Soldier 14 el 1 de agosto de 2020.