La historia y el legado de las zapatillas de baloncesto LeBron Soldier
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Descubre cómo han cambiado estas icónicas zapatillas con el paso de los años.
Publicación del contenido original: 15 de enero de 2019
2 generaciones de amantes del baloncesto han visto en acción el revolucionario juego de LeBron James con las zapatillas LeBron Soldier.
La primera fue cuando los Cleveland Cavaliers jugaron un partido complicadísimo en las Finales de la Conferencia Este de 2007. LeBron llevaba las Zoom Soldier y con ellas marcó los 25 puntos finales que otorgaron a su equipo la victoria en el doble tiempo extra del 5.º partido.
La segunda vez fue en las Finales de la NBA de 2016. Con las Soldier X, lideró una gran remontada que llevó a su equipo a ganar 3 partidos seguidos y devolvió el título a Cleveland. Además de alzar a los Cleveland como campeones de la liga, hizo que las Soldier se convirtieran en un modelo icónico para gran parte de la afición.
Según el diseñador de zapatillas Nike de James, Jason Petrie, la creación de las Soldier comenzó con un objetivo muy claro: conseguir un producto ligero que ofreciera estabilidad y comodidad en la cancha.
En cuanto al ajuste seguro de las zapatillas, Petrie comenta que el concepto se pensó para proporcionar a LeBron una protección y sujeción total en los pies.
Este diseñador explica que ha habido distintas versiones de este modelo a lo largo de los años: creadas para los playoffs, para todo el equipo, con FlyEase, con correas, con cordones… Independientemente de sus características, LeBron siempre ha sabido aprovecharlas. Su legado está marcado por el rendimiento que ha tenido con las Soldier.
A continuación, te mostramos un repaso de la historia y la evolución de las zapatillas LeBron Soldier desde 2005 hasta el lanzamiento de las LeBron Soldier 14 el 1 de agosto de 2020.
Las LeBron Soldier a lo largo de los años
1.LeBron Zoom 20-5-5
- Año: 2005
- Combinaciones de colores destacadas: blanco/negro, azul marino/rojo y blanco/dorado
- Notas de diseño: la esencia de las Soldier tiene su origen en las Zoom 20-5-5. Estas zapatillas se crearon para Nike Basketball Battleground con una estética robusta para el baloncesto al aire libre. Las correas del mediopié y el antepié se convirtieron en la seña de identidad de la línea.
2.LeBron Zoom Soldier
- Año: 2007
- Combinación de color destacada: azul marino/blanco
- Notas de diseño: las Zoom Soldier destacaban por las llamativas correas sobre la mediasuela y en el talón. La amortiguación Zoom Air le ofrecía a LeBron respuesta en la planta del pie, mientras que la piel abatanada le aportaba una fiabilidad que le llevó a impulsar la victoria de su equipo en las semifinales de 2007. Petrie afirma que la línea Soldier no sería la misma sin el rendimiento de LeBron. Mucha gente vincula ese recuerdo con estas zapatillas.
3.LeBron Soldier II
- Año: 2008
- Combinaciones de colores destacadas: blanco/negro/dorado/rojo y blanco/azul marino/rojo
- Notas de diseño: las Soldier II son un modelo que destaca entre toda la colección. Se crearon para que LeBron las llevara en Pekín durante el verano de 2008 y cuentan con una parte superior sin las características correas, pero con una durabilidad reforzada.
Petrie asegura que no solo quisieron preparar a LeBron para ese verano, sino que buscaban que cualquier persona amante del baloncesto y que disfrutara viéndole jugar pudiera practicar este deporte en canchas al aire libre sin que se le rompieran las zapatillas. La tracción estaba inspirada en los canastos de plástico duro, en los que también se han basado otros elementos de diseño como las perforaciones cuadradas de las zapatillas.
4.LeBron Soldier III
- Año: 2008
- Combinaciones de colores destacadas: negro/blanco/varsity red y ediciones de equipo
- Notas de diseño: este modelo recuperó la correa doble e incorporó amortiguación Zoom Air en el talón y el antepié. La mediasuela inspirada en los dientes de los tiburones y la puntera añadían un toque innovador a estas zapatillas. LeBron llevó las Soldier III para la que podría ser la canasta sobre la bocina más memorable de toda su carrera: un triple en las Finales de la Conferencia Este de 2009.
5.LeBron Soldier IV
- Año: 2010
- Combinaciones de colores destacadas: blanco/sport red-negro, blanco/deep maroon/oro metalizado y ediciones de equipo
- Notas de diseño: gracias al increíble estilo de juego de LeBron en los playoffs, la historia de las Solider comenzó a florecer. Las Soldier IV contribuyeron a llevar a esta línea al terreno de las combinaciones de colores de equipo. Petrie explica que el concepto de equipo les hizo plantearse cómo podían hacer que todo el grupo eligiera estas zapatillas. Estas Soldier incluían el primer dibujo de la cabeza de león de la gama, que se encontraba en la lengüeta.
6.LeBron Soldier V
- Año: 2011
- Combinaciones de colores destacadas: cool grey, rosa/blanco e iguana/blanco-negro/naranja
- Notas de diseño: después de las IV, la línea Soldier se inspiró en más elementos visuales de la gama de rendimiento de LeBron. Al igual que las Lebron IX, contaban con una unidad Air Max debajo del talón.
7.LeBron Soldier VI
- Año: 2012
- Combinaciones de colores destacadas: wolf grey/blanco y blanco/university red/obsidian
- Notas de diseño: las Soldier VI llegaron con Zoom Air en el antepié y el talón para proporcionar una pisada ligera y estable en la planta del pie. La correa asimétrica en el tobillo aumentaba la sujeción de la parte superior Hyperfuse.
8.LeBron Soldier VII
- Año: 2012
- Combinaciones de colores destacadas: blanco/venom green/negro, dark sea/pink floral/green glow/wolf grey y BHM
- Notas de diseño: el equipo quitó capas de las Soldier VI para crear unas zapatillas que LeBron pudiera ponerse en cualquier momento. Petrie cuenta que James las llevó cuando compitió en el campeonato y en situaciones inesperadas. Para eso crearon las Soldier: tanto para un partido como en un momento repentino. Lo más importante era que él se sintiera preparado.
9.LeBron Soldier VIII
- Año: 2014
- Combinaciones de colores destacadas: blanco/plata metalizado/negro y court purple/hyper crimson
- Notas de diseño: aunque las zapatillas incluían Flywire en la parte superior, la característica más importante era que la versión FlyEase contaba con un sistema fácil de poner y quitar en el talón, y no tenía cordones. Petrie asegura que era una solución de ajuste innovadora que gustó mucho a LeBron. Este modelo cambió el rumbo de las Soldier y dio al equipo de diseño la confianza necesaria para experimentar con nuevas estrategias de sujeción.
10.LeBron Soldier IX
- Año: 2015
- Combinaciones de colores destacadas: game royal/bright crimson/blanco, negro/summit white, cargo khaki/sequoia bamboo/negro y ediciones de equipo
- Notas de diseño: las Soldier IX contaban con un innovador sistema de correas, cordones adicionales y Flywire en el antepié para ofrecer más sujeción. También estaban disponibles en una versión FlyEase, al igual que las VIII.
11.LeBron Soldier X
- Año: 2016
- Combinaciones de colores destacadas: negro/negro, blanco/negro/blanco y blanco/blanco/naranja
- Notas de diseño: Petrie y LeBron querían que las X tuvieran una estética llamativa con motivo del aniversario de las zapatillas. Buscaban que rindieran homenaje a las 20-5-5 y que incorporaran FlyEase para que fueran fáciles de poner y quitar. Esto dio como resultado el primer modelo de rendimiento sin cordones de Nike Basketball.
Con logotipos minimalistas y un perfil más alto, este diseño ignoró las tendencias de las zapatillas del momento. Después llegaron las Finales de la NBA de 2016, que sirvieron para afianzar el lugar de estas zapatillas en la historia como uno de los modelos más memorables de todos los tiempos en los playoffs. Petrie cuenta que el diseño reforzó la idea de que no es necesario añadir tantas capas adicionales para poder darlo todo en la cancha. Esto no solo revolucionó nuestra forma de desarrollar las Soldier, sino también la manera de crear las zapatillas de LeBron para los partidos.
12.LeBron Soldier XI
- Año: 2017
- Combinaciones de colores destacadas: negro/negro/dorado, blanco/blanco/rojo, negro/gris/naranja y blanco/negro/oro metalizado
- Notas de diseño: teniendo en cuenta comentarios sobre las X, para las XI se aumentó el número de correas de 3 a 4, y se hicieron más finas para que resultara más fácil doblar y flexionar el pie. El equipo de diseño también incorporó materiales premium, como piel, para dar a estas zapatillas una presencia más contundente en la cancha.
13.LeBron Soldier XII
- Año: 2018
- Combinaciones de colores: olive canvas/string gum/marrón claro, team red/gum y obsidian/oro metalizado
- Notas de diseño: ¿Te acuerdas de la correa de las Soldier X? Petrie y el equipo probaron un sistema de sujeción inspirado en las Nike Air Raid, entre otros modelos, para ofrecer sujeción a distintos tipos de pies. Petrie explica que el objetivo de este sistema era dar la libertad de fijar las correas de las zapatillas donde más cómodo fuera para cada persona, en lugar de colocarlas para que se cerraran de una forma determinada.
14.LeBron Soldier XIII
- Año: 2019
- Combinación de color destacada: morado/amarillo/negro
- Notas de diseño: las XIII estaban inspiradas en el refuerzo de las LeBron XVI. El sistema de sujeción contaba con 2 correas duraderas con un cierre deslizante regulable que permitía a los jugadores hacer cambios en el ajuste para hacerlo más seguro.
15.LeBron Soldier XIV
- Año: 2020
- Notas de diseño: con las XIV, Petrie y el equipo de diseño querían crear unas zapatillas más rápidas y eso implicaba reducir el número de capas, aumentar el contacto con la amortiguación Zoom Air y sustituir las correas por un sistema de cordones doble y con bloqueo. El resultado es un modelo flexible y ligero que proporciona una pisada suave.
Fecha de lanzamiento de las LeBron Soldier 14: las LeBron Soldier 14 se lanzaron el 1 de agosto de 2020, comenzando por China.