La historia de las Nike Cortez

La historia de las Cortez
Department of Nike Archives
Conoce todos los detalles de las zapatillas de running más revolucionarias.
Las Cortez fueron las primeras zapatillas de running Nike que demostraron las increíbles capacidades de diseño de Bill Bowerman, cofundador de Nike y legendario entrenador de atletismo. Siempre estaba buscando formas de ayudar a sus atletas a desplegar su máximo potencial y llevar su running al siguiente nivel. Las Cortez fueron el resultado de muchos prototipos diferentes y acabaron marcando el inicio de una revolución en las zapatillas de running.
Cuando se lanzaron las Cortez a finales de los 60, ofrecían un nivel de amortiguación hasta entonces desconocido para el running de larga distancia en EE. UU. Esto se debe a que las Cortez fueron las primeras zapatillas de running que combinaron una mediasuela completa con una capa de goma esponjosa justo debajo de la parte superior. Las Cortez no solo se convirtieron en las zapatillas de running más vendidas de Nike, sino que la nueva combinación de amortiguación también estableció el nuevo estándar del sector y cambió el curso de la historia de las zapatillas, gracias a la mejora de la amortiguación en la planta del pie para absorber los impactos.
En 1971, una influyente revista de running definió las Cortez como "las zapatillas de running de larga distancia más populares de Estados Unidos".
Estas zapatillas se han convertido en unas de las más reconocibles de la historia de Nike, y no solo en el mundo del running. Con el acolchado adicional en la zona del metatarso, más amortiguación en el talón y una mayor tracción con un patrón de espiga en la planta del pie, las Cortez desafiaron y redefinieron los estándares de amortiguación y tracción del momento.
Todo surgió gracias a que un entrenador (Bowerman, en la fotografía de arriba) antepuso las necesidades de su equipo de runners a todo lo demás. El enfoque constante en sus atletas es un principio profundamente arraigado en el enfoque de Nike a la innovación de productos desde la fundación de la empresa.
Desde que surgieron como una gran innovación del running, han evolucionado y han conquistado corazones más allá de este deporte. Por ejemplo, en el 2000 Nike lanzó las Nike Cortez 3 SE Olympic Low, con logotipos Swoosh rojos y plateados, la inscripción "USA" cosida en el talón y una exclusiva suela exterior translúcida.
Hoy en día, las zapatillas siguen siendo un modelo muy querido que se ve por todo el mundo en piel, ante y otras versiones para el día a día.