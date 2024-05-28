La historia de las Nike Cortez

Las Cortez fueron las primeras zapatillas de running Nike que demostraron las increíbles capacidades de diseño de Bill Bowerman, cofundador de Nike y legendario entrenador de atletismo. Siempre estaba buscando formas de ayudar a sus atletas a desplegar su máximo potencial y llevar su running al siguiente nivel. Las Cortez fueron el resultado de muchos prototipos diferentes y acabaron marcando el inicio de una revolución en las zapatillas de running.

Cuando se lanzaron las Cortez a finales de los 60, ofrecían un nivel de amortiguación hasta entonces desconocido para el running de larga distancia en EE. UU. Esto se debe a que las Cortez fueron las primeras zapatillas de running que combinaron una mediasuela completa con una capa de goma esponjosa justo debajo de la parte superior. Las Cortez no solo se convirtieron en las zapatillas de running más vendidas de Nike, sino que la nueva combinación de amortiguación también estableció el nuevo estándar del sector y cambió el curso de la historia de las zapatillas, gracias a la mejora de la amortiguación en la planta del pie para absorber los impactos.