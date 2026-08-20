Zapatillas Nike Cortez: comodidad atemporal y estilo clásico
Desde su lanzamiento a finales de los años 60, las zapatillas Nike Cortez se han convertido en un símbolo de innovación y diseño atemporal. Bill Bowerman, cofundador de la compañía, las creó con el objetivo de conseguir un modelo más ligero y cómodo que los demás. Hoy encontrarás el mismo estilo icónico combinado con nuestra tecnología vanguardista. El resultado es una amortiguación que te proporciona comodidad mientras corres y materiales flexibles que no te frenan.
Las zapatillas Nike Cortez están confeccionadas con piel de primera calidad y tejidos de alto rendimiento, por lo que son perfectas para diario. Las partes superiores renovadas con detalles de ante son muy resistentes para evitar deformaciones, arrugas o marcas. Por supuesto, estos modelos también están diseñados para ofrecer comodidad. La mediasuela de EVA duradera proporciona una amortiguación ligera excelente, mientras que la suave zona acolchada alrededor del tobillo permite un ajuste ceñido que sujeta el pie. La puntera es más ancha para que tengas espacio suficiente para flexionar el pie y puedas avanzar kilómetro tras kilómetro. Da igual si vas al parque o al gimnasio, estas zapatillas te acompañarán en todo momento.
Si quieres destacar, tenemos zapatillas Nike Cortez en un montón de colores, para que encuentres el par ideal para tu look. Hay desde tonos llamativos hasta otros más clásicos que combinarán bien con cualquier conjunto. Además, todos nuestros modelos incluyen el icónico Swoosh de Nike, un sello de calidad superior.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas Nike Cortez con la etiqueta de Materiales sostenibles, lo que significa que están hechas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.