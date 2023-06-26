Les Hijabeuses: Founé Diawara sobre luchar contra los prejuicios

Después de pasar un año practicando con su equipo, llegó al campo lista para su primer partido de verdad. En cuanto pisó el terreno, el árbitro la detuvo.



Le dijo que no podía llevar el hiyab, que no estaba permitido.



El corazón de Founé se rompió en mil pedazos. El hiyab era un símbolo de su fe musulmana y formaba parte de su identidad. No podía quitárselo para jugar. Founé pasó el partido en el banquillo. Estaba triste y enfadada.



"Yo simplemente quería jugar", dice ella. "Quería aportar algo a mi equipo".



En vez de dejarse llevar por la tristeza, Founé dejó que su naturaleza de líder tomara las riendas. Se enteró de que había una campaña dedicada a poner fin a la discriminación en el deporte femenino y se unió a la causa.