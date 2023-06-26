Les Hijabeuses: Founé Diawara sobre luchar contra los prejuicios

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Founé Diawara
De pequeña, Founé Diawara se sentía fuera de lugar por su identidad cultural. Un día, su perspectiva cambió a mejor: descubre cómo una campaña viral de redes sociales la llevó a ser copresidenta de una comunidad de fútbol femenino.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, Francia. Fecha de nacimiento: 4 de octubre de 1999. Ilustración de Lauwaart.
Al ser la segunda de siete hermanos, Founé nació con madera de líder. Su naturaleza curiosa la convirtió en un modelo a seguir para sus hermanos. Siempre estaba aprendiendo cosas nuevas, muchas veces incluso varias al mismo tiempo. En 2014, un campeonato mundial femenino la motivó a probar algo nuevo: el fútbol.
A los 14 años, Founé se unió a un equipo de fútbol por primera vez. Formar parte de un equipo fue muy emocionante. Para ella, cada movimiento era como un precioso baile coreografiado, ya se tratara de hacer regates, pasar el balón a sus compañeras o colarlo en la portería.
"Queremos que las mujeres puedan identificarse con todas estas facetas".
Después de pasar un año practicando con su equipo, llegó al campo lista para su primer partido de verdad. En cuanto pisó el terreno, el árbitro la detuvo.
Le dijo que no podía llevar el hiyab, que no estaba permitido.
El corazón de Founé se rompió en mil pedazos. El hiyab era un símbolo de su fe musulmana y formaba parte de su identidad. No podía quitárselo para jugar. Founé pasó el partido en el banquillo. Estaba triste y enfadada.
"Yo simplemente quería jugar", dice ella. "Quería aportar algo a mi equipo".
En vez de dejarse llevar por la tristeza, Founé dejó que su naturaleza de líder tomara las riendas. Se enteró de que había una campaña dedicada a poner fin a la discriminación en el deporte femenino y se unió a la causa.
El movimiento comenzó con un vídeo de Instagram sobre la prohibición de Francia de llevar el hiyab en el fútbol. Founé recibió muchísimos comentarios de todo el país. Las mujeres contaban cómo habían sido discriminadas y cómo esta prohibición les obligaba a dejar el deporte.
Founé siguió luchando por la causa convirtiéndose en copresidenta de Les Hijabeuses, una comunidad de fútbol en la que las mujeres son libres de llevar el hiyab. Entre las sesiones de entrenamiento, Founé estudia Derechos Humanos en la universidad. Está trabajando para que en el futuro las mujeres no tengan que sacrificar parte de su identidad para perseguir su pasión.