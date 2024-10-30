Electric Pack: Nueva combinación de colores futurista con un guiño al pasado

Nike presenta un flamante estampado deportivo que está revolucionando el mundo de amantes de las zapatillas. La combinación de colores Electric Pack, con un icónico estampado ostrich y el nuevo color total orange de la marca, un tono deportivo de naranja brillante, estará disponible en 55 zapatillas técnicas Nike para hombre, mujer y niño/a.

En 1987, el diseñador de Nike Tinker Hatfield presentó el famoso estampado ostrich, que se ha convertido en un icono en la paleta de colores de Nike. Según cuenta la historia, un día, mientras recorría el SoHo de Nueva York, Hatfield vio un llamativo sofá con estampado de avestruz en el escaparate de una tienda de muebles de lujo. Se enamoró de los detalles naturales y la textura orgánica de la tela. Estos aspectos llamativos inspiraron a Hatfield a diseñar unas zapatillas Nike deportivas con ese atrevido y revolucionario estampado. La insólita combinación de este con elementos para el día a día llevó a la creación de un producto deportivo revolucionario en un momento en el que los diseños deportivos y la alta costura no estaban ligados.