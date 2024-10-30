Electric Pack: Nueva combinación de colores futurista con un guiño al pasado
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Los nuevos looks combinan el icónico estampado ostrich con un nuevo y llamativo color.
- El Nike Electric Pack es una nueva y atrevida combinación de colores disponible en una selección de zapatillas Nike deportivas para hombre, mujer y niño/a.
- Estos diseños evocan el pasado de una forma innovadora gracias a la combinación del icónico estampado ostrich y total orange, un color deportivo que Nike ha sacado en el verano de 2024.
- Los diseños del Electric Pack se lanzaron el 24 de julio de 2024 y pueden comprarse en nike.com.
Nike presenta un flamante estampado deportivo que está revolucionando el mundo de amantes de las zapatillas. La combinación de colores Electric Pack, con un icónico estampado ostrich y el nuevo color total orange de la marca, un tono deportivo de naranja brillante, estará disponible en 55 zapatillas técnicas Nike para hombre, mujer y niño/a.
En 1987, el diseñador de Nike Tinker Hatfield presentó el famoso estampado ostrich, que se ha convertido en un icono en la paleta de colores de Nike. Según cuenta la historia, un día, mientras recorría el SoHo de Nueva York, Hatfield vio un llamativo sofá con estampado de avestruz en el escaparate de una tienda de muebles de lujo. Se enamoró de los detalles naturales y la textura orgánica de la tela. Estos aspectos llamativos inspiraron a Hatfield a diseñar unas zapatillas Nike deportivas con ese atrevido y revolucionario estampado. La insólita combinación de este con elementos para el día a día llevó a la creación de un producto deportivo revolucionario en un momento en el que los diseños deportivos y la alta costura no estaban ligados.
En esta ocasión, el estampado animal adquiere un estilo aún más atrevido al combinarlo con total orange, un color deportivo Nike que llegará a todos los rincones del mundo. Según el equipo de diseño de Nike, el resultado derrocha una actitud ganadora, atrevida, intrépida e irreverente.
"Queríamos inspirarnos en algo que no soliera venirse a la mente al pensar en ejercicio, el patrón de safari, y crear un diseño acorde a esta nueva era del deporte", afirma Caroline Abero, directora sénior de zapatillas y ropa para mujer en Nike. "Fusionamos deporte y cultura en el terreno de juego para crear un innovador producto deportivo para la nueva generación".
El diseño del Nike Electric Pack proporciona un estilo llamativo y enérgico a amantes de los estampados animales y atletas de todas las edades. La combinación de colores estará disponible en 55 modelos de zapatillas técnicas para hombre, mujer y niño/a, todos ellos con el estampado ostrich y el color total orange en un diseño ligeramente diferente. Entre estos se encuentran las Alphafly, para running de velocidad, las Pegasus, para running por asfalto, las G.T. Hustle, para baloncesto, y las Infiniti Tour, para golf.
El Electric Pack está disponible en una selección de zapatillas Nike deportivas desde el 24 de julio de 2024 en nike.com.