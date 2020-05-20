Entrenamiento en familia de 7 minutos

Quemador en familia de 7 minutos
Movimiento
Por Nike Training
Prueba este entrenamiento en familia para activarlos a todos
Últimamente, con tanto tiempo que pasar en casa, probablemente en el sofá y mirando pantallas, es importante que los niños tengan tiempo de estirar, moverse y jugar. Aquí tienes un entrenamiento para toda la familia que puedes probar con los más pequeños de la casa para activarlos.
Los cuerpos de los niños necesitan moverse tras horas de estudio o de actividad con las pantallas. Y ellos, mejor que nadie, saben cómo jugar. Así que, ¿y si entrenan contigo y os movéis juntos?
Libérate de los escritorios
Este entrenamiento para relajar el cuerpo está hecho para activarse después de pasar horas en el escritorio. Así que si los pequeños han pasado más tiempo de lo normal con sus dispositivos, haz que se pongan de pie y dale al play.
Para darle un toque extra de diversión, prueba a retarlos a que mantengan el equilibrio más rato durante los abrazos de rodillas. El que pierda el equilibrio antes, ¡tiene que hacer otra ronda! El que aguante más tiempo, puede sugerir un movimiento adicional para que la familia lo haga.
Si quieres más juegos y actividades para que los pequeños de la casa se mantengan activos, busca "Para toda la familia" en la NTC App.