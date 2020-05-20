Entrenamiento en familia de 7 minutos

Este entrenamiento para relajar el cuerpo está hecho para activarse después de pasar horas en el escritorio. Así que si los pequeños han pasado más tiempo de lo normal con sus dispositivos, haz que se pongan de pie y dale al play.



Para darle un toque extra de diversión, prueba a retarlos a que mantengan el equilibrio más rato durante los abrazos de rodillas. El que pierda el equilibrio antes, ¡tiene que hacer otra ronda! El que aguante más tiempo, puede sugerir un movimiento adicional para que la familia lo haga.



Si quieres más juegos y actividades para que los pequeños de la casa se mantengan activos, busca "Para toda la familia" en la NTC App.