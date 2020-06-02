Empieza a cumplir tus objetivos

Ahora que ya has establecido tus objetivos, haz que esos hábitos saludables se consoliden con estos sencillos consejos Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike.



Tienes la intención de entrenar con regularidad, comer de forma más saludable y dormir más. Pero ¿cómo puedes convertir todo esto realidad? Según Ryan Flaherty, lo mejor es transformar la intención en acción planteándote tus objetivos como hábitos: fija una hora específica en tu rutina para practicarlos. Eso significa que debes incluirlo (practicar yoga o hacer la comida) en tu agenda, igual que harías con una cita médica o una reunión de trabajo.



Cuantos más detalles añadas, más probable será que lo consolides. Incluye lo que deseas lograr exactamente y conviértelo en un compromiso periódico. Por ejemplo, programa una carrera de cinco kilómetros los lunes al mediodía o comprar productos frescos todos los sábados por la mañana.