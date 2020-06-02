Cómo empezar a cumplir tus objetivos

Actitud
Última actualización: 2 de junio de 2020

Por Nike Training

Empieza a cumplir tus objetivos
Empieza a cumplir tus objetivos

Descubre cómo alcanzar tus objetivos de bienestar.

Ahora que ya has establecido tus objetivos, haz que esos hábitos saludables se consoliden con estos sencillos consejos Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike.

Tienes la intención de entrenar con regularidad, comer de forma más saludable y dormir más. Pero ¿cómo puedes convertir todo esto realidad? Según Ryan Flaherty, lo mejor es transformar la intención en acción planteándote tus objetivos como hábitos: fija una hora específica en tu rutina para practicarlos. Eso significa que debes incluirlo (practicar yoga o hacer la comida) en tu agenda, igual que harías con una cita médica o una reunión de trabajo.

Cuantos más detalles añadas, más probable será que lo consolides. Incluye lo que deseas lograr exactamente y conviértelo en un compromiso periódico. Por ejemplo, programa una carrera de cinco kilómetros los lunes al mediodía o comprar productos frescos todos los sábados por la mañana.

"Transforma la intención en acción planteándote tus objetivos como hábitos: fija una hora específica en tu rutina para practicarlos"

Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike

Puede parecer sencillo, pero tendrá un efecto radical. Al proponerte un objetivo predecible, asumirás el control de tu tiempo y crearás nuevos hábitos que te permitirán conseguir cualquier objetivo.

Añade nuevos hábitos a los ya existentes

Imagina todos esos hábitos diarios en los que nunca piensas, como lavarte los dientes o ver una serie por la noche. Ahora, imagina que cada vez que haces todas esas cosas, añades una acción nueva que quieres convertir en hábito.

Por ejemplo, si quieres entrenar la fuerza, puedes hacer sentadillas con peso corporal mientras te cepillas los dientes. Y si quieres trabajar tu movilidad, puedes usar un rodillo de espuma mientras ves la tele. Añadir nuevos comportamientos a hábitos ya existentes te ofrece un recordatorio automático y se ha demostrado que te ayuda a conseguir tus objetivos a largo plazo.

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Publicación original: 2 de junio de 2020