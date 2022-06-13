Emma Raducanu: liberarse de la perfección

Cuando el mundo entero está pendiente de ti, empiezas a pensar que no puedes equivocarte. Pero Emma Raducanu sabe muy bien que la perfección como tal no existe. Para crecer de verdad tienes que desprenderte de esa idea y adentrarte en lo desconocido.

Para el nuevo vídeo "What Are You Working On?" hemos conocido a la increíble jugadora de tenis británica Emma Raducanu. Nos ha invitado a conocer la primera pista de tenis en la que jugó y nos ha hablado de la época en la que empezó a desear convertirse en la mejor. "Era una niña muy perfeccionista. Me enfadaba muchísimo si los golpes no me salían como yo quería".



Pero ya hace mucho tiempo de aquello y ahora ha aprendido que la perfección no es un destino. El viaje del progreso tiene muchos altibajos. Y esa exactamente es la fórmula para alcanzar tus objetivos. "Sin duda, creo que la actitud perfeccionista me ha ayudado para conseguir los resultados que he logrado. Pero dejar atrás esa búsqueda de lo perfecto me ha ayudado a conectar con la Emma que quiero ser y con la Emma que soy ahora mismo".