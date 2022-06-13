Emma Raducanu: liberarse de la perfección

Emma Raducanu: Dile adiós a la idea de perfección
Atletas*
Emma Randucanu quiere dar lo mejor de sí como tenista. Y para ello está aprendiendo que la perfección no existe.
Cuando el mundo entero está pendiente de ti, empiezas a pensar que no puedes equivocarte. Pero Emma Raducanu sabe muy bien que la perfección como tal no existe. Para crecer de verdad tienes que desprenderte de esa idea y adentrarte en lo desconocido.
Para el nuevo vídeo "What Are You Working On?" hemos conocido a la increíble jugadora de tenis británica Emma Raducanu. Nos ha invitado a conocer la primera pista de tenis en la que jugó y nos ha hablado de la época en la que empezó a desear convertirse en la mejor. "Era una niña muy perfeccionista. Me enfadaba muchísimo si los golpes no me salían como yo quería".
Pero ya hace mucho tiempo de aquello y ahora ha aprendido que la perfección no es un destino. El viaje del progreso tiene muchos altibajos. Y esa exactamente es la fórmula para alcanzar tus objetivos. "Sin duda, creo que la actitud perfeccionista me ha ayudado para conseguir los resultados que he logrado. Pero dejar atrás esa búsqueda de lo perfecto me ha ayudado a conectar con la Emma que quiero ser y con la Emma que soy ahora mismo".
Se hizo con su primer gran título a los 18 y se convirtió en la segunda jugadora de tenis más joven en vencer en el gran torneo de Estados Unidos. "Cuando gané, todo el mundo empezó a esperar que ganase todos y cada uno de los torneos que jugaba". Pero Emma sabe que en el deporte nunca hay garantías. "Me parece poco realista porque la perfección no existe".
Todo el mundo se ha visto alguna vez sometido a esa presión de tener que destacar en algo. En el deporte, en los estudios, en el trabajo. Alejarse de la idea de perfección significa aceptar el hecho de que puedes cometer errores y tener la confianza necesaria para asumir riesgos dentro y fuera de tu terreno de juego. Porque la mejor forma de aprender es ponerte en situación. "Si siempre eres perfecta y esa es la imagen que proyectas, en realidad no te estás empujando a nada ni estás haciendo esas cosas nuevas que podrían hacerte mejorar".
Todo el mundo tiene que recorrer su propio camino. Emma lo tiene claro: está esforzándose al máximo en centrarse en el progreso y no en la perfección. "Cuando le digo adiós a la idea de perfección, voy con ventaja y disfruto más de cada paso de mi camino", nos dice.
Descubre cómo Emma está desprendiéndose de la idea de perfección en el nuevo vídeo "What Are You Working On?". Y si quieres, descubre más historias de atletas* Nike para inspirarte.