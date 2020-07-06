Ejercicio durante 6 minutos para toda la familia

Ponte a sudar en familia 6 minutos
A fondo
Por Nike Training
Este entrenamiento rápido está diseñado para activar la mente y la circulación sanguínea.
Vale, este es un ejercicio corto, pero muy intenso. En menos de diez minutos, trabajaréis más que el cuerpo. Tu familia y tú ejercitaréis la imaginación al combinar repeticiones con divertidos ejercicios mentales.
Ponte a sudar 6 minutos
Hora de entrenar en familia. Esta semana, nuestro tema es la paciencia y la perseverancia. El entrenamiento de hoy requiere respirar hondo unas cuantas veces y combinar esfuerzos. Sin duda, es una sesión para calentar y exprimiros a fondo. Además, solo son 6 minutos, por lo que es perfecto para niños y niñas de todas las edades. Reúne a toda la familia para empezar a tope.
Gimnasia mental
Aunque siempre es bueno mover el cuerpo, hoy también estamos ejercitando la mente. Elige una categoría, como alimentos morados, los cereales favoritos, palabras que empiezan con "u". Luego, con cada repetición, da una vuelta por la habitación y haz que cada miembro de la familia diga algo relacionado con esa categoría. Por ejemplo, mientras hacéis saltos de tijera, todo el mundo debe decir el nombre de un atleta famoso. Si a alguien no se le ocurre nada o repite una respuesta, tiene que repetir el movimiento.
¿Necesitas más ideas para elegir categorías? No busques muy lejos. Pide a los niños que hagan volar su imaginación y te propongan algunas opciones divertidas.
Gimnasia mental
Aunque siempre es bueno mover el cuerpo, hoy también estamos ejercitando la mente. Elige una categoría, como alimentos morados, los cereales favoritos, palabras que empiezan con "u". Luego, con cada repetición, da una vuelta por la habitación y haz que cada miembro de la familia diga algo relacionado con esa categoría. Por ejemplo, mientras hacéis saltos de tijera, todo el mundo debe decir el nombre de un atleta famoso. Si a alguien no se le ocurre nada o repite una respuesta, tiene que repetir el movimiento.
¿Necesitas más ideas para elegir categorías? No busques muy lejos. Pide a los niños que hagan volar su imaginación y te propongan algunas opciones divertidas.