Descansa de forma eficiente por la noche
Entrenamiento y nutrición
Por Joe Holder
Cómo asegurarte las horas de sueño que necesitas cada noche.
El día a día de la mayoría de las personas se rige por lo que conocemos como la Ley de Parkinson. Según esta teoría, completar las tareas del trabajo suele llevar más tiempo del asignado.
Eso se traduce en que, tanto en el trabajo como en otros aspectos, las cosas suelen alargarse hasta la tarde y, antes de que te des cuenta, te estás acostando más tarde de lo esperado. Más aún cuando la línea que separa el trabajo del descanso se ha hecho más fina al estar en casa.
Por eso recomiendo dedicar un buen tiempo al descanso. Tener una hora fija para prepararte para dormir es un buen punto de partida para volver a recalcar esa línea y desarrollar un sentido de la urgencia más proactivo. De esta forma, no te distraerás con cosas sin importancia o pasando a otros proyectos.
"Tener una hora fija para dar por terminado el día te ayuda a ganar en proactividad, estrategia y concentración".
Joe Holder
Por ejemplo, si tienes que enviar un correo electrónico de trabajo y sabes que tienes toda la tarde para hacerlo, es posible que te distraigas con otras cosas, como el móvil o la tele.
Pero, si tienes una hora fija para irte a dormir, empiezas a gestionar tu tiempo de forma más estratégica. Por eso, al final, acabas haciendo más cosas en un espacio de tiempo más corto que cuando crees que tienes tiempo de sobra.
Yo recomiendo marcarse el límite a las 22:00 o las 23:00, como máximo, para irnos a dormir. Piénsalo desde que te despiertes y asegúrate de que vas a poder dormir bien. Pero bien de verdad, no dando vueltas o simplemente desconectando un poco. Como mínimo tienes que dormir 6 horas cada noche.
Por supuesto, siempre puedes irte a la cama más temprano y hacer alguna excepción aquí y allá cuando no te quede más remedio, siempre que mantengas esa rutina con regularidad.
"Elige una hora para irte a dormir e intenta cumplirla todas las noches durante una semana".
Joe Holder
Verás que empiezas a gestionar tu tiempo de forma más estratégica para aprovechar mejor las tardes y despertarte con más energía por la mañana.