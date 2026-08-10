Cuenco de chía y frutos del bosque

Empieza el día tomándote un desayuno sencillo y delicioso, con superalimentos que puedes variar. Una receta cargada de energía y nutrientes, lista para darte el impulso que necesitas.



Las semillas de chía son pequeñas pero poderosas, un superalimento sin pretensiones, repleto de nutrientes para ayudarte a correr o recuperarte después de un entrenamiento de fuerza. Prepara una buena ración de estos cuencos veganos de bayas y chía para desayunar de lunes a viernes: te ahorrarás 15 minutos cada mañana.