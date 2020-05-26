Entrenar en casa con los más pequeños

Entrenamiento en casa para los más pequeños
Movimiento
Por Nike Training
Mantén activos a los más pequeños con estos seis consejos.
Aunque a estas alturas ya eres profesional entrenando en casa, nos hemos asociado con Made to Play para ofrecerte grandes consejos sobre cómo entrenar con los más pequeños para que se mantengan felices y sanos pese a estar mucho más tiempo en casa. Lee las 6 claves de la orientación para niños y haz que tu familia se una a los más de 16 millones de niños de todo el mundo que ya se han puesto en marcha con Made to Play.
- Empieza con confianza
Ayuda a los más pequeños a confiar en sus habilidades con charlas después del entrenamiento y un registro de logros. ¿Por qué no pegas una tabla a la puerta del frigorífico y vas añadiendo estrellas según su nivel de esfuerzo?
- Anímales a participar
Reparte funciones y responsabilidades para que todos se sientan incluidos. Cambia los ejercicios y los juegos para aumentar la participación y que los más pequeños pasen menos tiempo esperando.
- Celebra los logros
Reconoce en voz alta el esfuerzo, la determinación, la colaboración y el espíritu de equipo. Recompensa tanto la perseverancia como los logros. Apoya a tu equipo con un choque de manos o una palmadita en la espalda, incluso si algo no sale bien.
- Deja que elijan su propia aventura
Haz preguntas y deja que los más pequeños tomen decisiones e incluso el mando durante el día. Deja que creen rutinas de entrenamiento, se inventen bailes o busquen retos para superarlos en equipo.
- Claridad y brevedad
Las sesiones deben seguir la regla del 80/20. Dedica un 20 % del tiempo a explicar el entrenamiento y un 80 % a realizar la actividad física. Pídeles que puntúen qué tal van del 1 al 5 para que puedas ajustar los ejercicios a sus necesidades.
- Mantén el contacto
Reuníos después de los entrenamientos y deja que los más pequeños lleven la conversación. No es el momento de dar lecciones, solo de hablar.
Nuestros entrenadores de Made to Play te ayudarán a usar distintas habilidades y ejercicios de entrenamiento con consejos, trucos y sugerencias para cada una de las seis claves.
Nuestros entrenadores de Made to Play te ayudarán a usar distintas habilidades y ejercicios de entrenamiento con consejos, trucos y sugerencias para cada una de las seis claves.