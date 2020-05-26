Entrenar en casa con los más pequeños

Aunque a estas alturas ya eres profesional entrenando en casa, nos hemos asociado con Made to Play para ofrecerte grandes consejos sobre cómo entrenar con los más pequeños para que se mantengan felices y sanos pese a estar mucho más tiempo en casa. Lee las 6 claves de la orientación para niños y haz que tu familia se una a los más de 16 millones de niños de todo el mundo que ya se han puesto en marcha con Made to Play.