3 formas de evitar rozaduras mientras entrenas

Tres formas de evitar los roces en los entrenamientos
Deportes y actividades
Cualquier atleta, sin importar su talla, puede sufrir roces, pero estos pueden evitarse con las técnicas adecuadas. Con las prendas y los productos antiroces apropiados puedes moverte con total libertad sin preocuparte por la irritación de la piel.
Cuando sudas y bordas cada repetición del entrenamiento, la sensación es increíble, incluso cuando te enfrentas a los roces. No obstante, existe un tipo de roces que puede ser tan molesto que quizás te impida practicar actividad física y, en consecuencia, obtener los beneficios que esta ofrece. Los roces pueden aparecer en cualquier circunstancia que combine humedad y fricción, y causan escozor y quemazón que dejan la piel roja y en carne viva. La buena noticia es que este problema habitual puede evitarse.
Los roces suelen aparecer en las zonas del cuerpo propensas a la fricción, como los muslos, las axilas y las ingles. Aunque son más comunes en personas con sobrepeso, cualquiera, independientemente de su forma física y su talla, puede sufrirlos, sobre todo cuando se practica ejercicio y las temperaturas son altas. A continuación te ofrecemos algunos consejos para tratar los roces o incluso eliminarlos para que puedas volver a correr, montar en bicicleta y hacer senderismo como quieras para gozar de una mejor salud.
Los tres mejores consejos para evitar los roces
1.Elige la ropa y la equipación adecuadas
Te recomendamos prendas con costuras suaves y que se ajusten bien para que no rocen con tu cuerpo. Un ajuste ceñido es perfecto, sobre todo para evitar los roces en la cara interna de los muslos. También te aconsejamos los tejidos con propiedades de capilarización de la humedad. Evita el algodón, que la absorbe y empeora el roce, y, en su lugar, opta por los tejidos Nike Dri-FIT, diseñados para dispersar la humedad por la superficie para que se evapore rápidamente. Estas son algunas de las prendas que podrían venirte bien:
- Leggings o pantalones cortos con forro de compresión. Las mallas de compresión, los leggings y los pantalones cortos con forro de compresión evitan el contacto entre los muslos para evitar los roces. También es importante que la piel se mantenga seca. Para ello te aconsejamos tejidos con capilarización de la humedad, polvos de talco y desodorante.
- Ropa interior que capilarice la humedad. Las ingles son zonas propensas a los roces, pero la mayoría de las personas no utiliza equipación de rendimiento en esta área. Si la ropa interior de algodón te provoca roces en las ingles, apuesta por la fabricada con una mezcla de tejidos sintéticos que capilarice la humedad de la piel.
- Sujetadores deportivos con el ajuste perfecto. Es fundamental que estas prendas tengan el ajuste perfecto para ti para prevenir roces en las axilas, sobre todo si eliges un sujetador deportivo con sujeción, como un modelo con aros. Comprueba que caben cómodamente dos dedos entre los tirantes y los hombros, y que el sujetador deportivo se mantiene en su sitio cuando levantas los brazos. Descarta los diseños con costuras que se claven en la piel; en su lugar, te recomendamos tejidos suaves que, además, sean resistentes. Si no sabes qué talla de sujetador deportivo necesitas, te aconsejamos que te midas antes de comprar un sujetador deportivo por Internet.
- Zapatillas con el ajuste perfecto. El roce en la parte posterior del pie es habitual y puede provocar dolorosas ampollas. Para evitarlo, utiliza unas zapatillas que se ajusten bien desde el primer momento. Pruébatelas por la tarde, cuando los pies están más hinchados, y ponte los calcetines con capilarización del sudor que llevarás en tu entrenamiento. Corre o trota con ellas para comprobar que no se producen roces en ninguna parte del pie.
2.Lubrica tu piel
Las cremas, los aceites y otros productos lubricantes para la piel actúan como una capa de protección en las zonas propensas al roce. Por ejemplo, productos como la vaselina crean una capa suave que reduce la fricción. Aunque también existen productos en barra y cremas antiroces que puedes llevar contigo allá donde vayas y aplicarte a lo largo del día. Además, evita los productos con perfumes e ingredientes activos que puedan irritar la piel.
3.Mantén la frescura y la transpirabilidad
Dos formas de evitar los roces son practicar ejercicio en un espacio interior con aire acondicionado y cambiarte la equipación por ropa seca en mitad del entrenamiento. También te recomendamos los productos antitranspirantes y los polvos de talco, que mantienen la piel seca en zonas donde suele haber roce.
Recuperarse de los roces
No intentes hacer ejercicio cuando sientas dolor por los roces, ya que este problema de la piel empeora con el paso del tiempo. Te aconsejamos que introduzcas algunos cambios en tu equipación para reducir la fricción o que te pongas ropa seca. Si el roce empeora, puedes probar algunos remedios caseros que pueden ayudar:
- Aplícate productos con vitamina A y D que protejan la piel, aloe vera, aceite de coco, manteca de karité o vaselina en la zona irritada antes de dormir
- Si sientes picor, aplícate maicena, que también sirve para prevenir posibles roces
- Aplica aire frío o ponte una bolsa de hielo en la zona afectada
- No toques esa zona y lleva prendas suaves y holgadas hasta que se cure
- No utilices jabones ni lociones con perfume o ingredientes activos que puedan causar irritación
- No practiques actividades que te causen roces hasta que el enrojecimiento desaparezca
Cuándo debes consultar con un profesional
Los roces, conocidos como intertrigo por los especialistas en Dermatología, son una condición de la piel que puede agravarse si no se trata y causar úlceras o sangrado. En la mayoría de los casos, los remedios caseros acaban con la inflamación, pero, si el sarpullido no se elimina, puede convertirse en el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de bacterias y hongos. Si sientes mucho dolor o te preocupa una posible infección, te recomendamos visitar a tu médico o médica de atención primaria o consultar con cualquier especialista en Dermatología para que te recete un antibiótico o un tratamiento antihongos por vía oral o tópica que acabe con el problema.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo evitan los roces los runners?
Los runners evitan la fricción con prendas ceñidas, como las mallas de compresión, o bandas antiroces en los muslos. También hay quien se aplica lubricante o polvos de talco como medida preventiva. Otro aspecto fundamental es llevar la ropa adecuada, así que elige tejidos que ofrezcan frescura, transpirabilidad y comodidad para que no aparezcan roces durante tu sesión de running.
¿El desodorante puede evitar los roces?
Los desodorantes antitranspirantes pueden ayudar a mantener la piel seca y, de esta forma, reducir los roces. También puedes aplicar desodorante antitranspirante en otras zonas, además de en las axilas, como en la cara interna de los muslos. Si este método te funciona, quizás sea más rentable que comprar un producto antiroces.