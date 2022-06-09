3 formas de evitar rozaduras mientras entrenas

Cuando sudas y bordas cada repetición del entrenamiento, la sensación es increíble, incluso cuando te enfrentas a los roces. No obstante, existe un tipo de roces que puede ser tan molesto que quizás te impida practicar actividad física y, en consecuencia, obtener los beneficios que esta ofrece. Los roces pueden aparecer en cualquier circunstancia que combine humedad y fricción, y causan escozor y quemazón que dejan la piel roja y en carne viva. La buena noticia es que este problema habitual puede evitarse.

Los roces suelen aparecer en las zonas del cuerpo propensas a la fricción, como los muslos, las axilas y las ingles. Aunque son más comunes en personas con sobrepeso, cualquiera, independientemente de su forma física y su talla, puede sufrirlos, sobre todo cuando se practica ejercicio y las temperaturas son altas. A continuación te ofrecemos algunos consejos para tratar los roces o incluso eliminarlos para que puedas volver a correr, montar en bicicleta y hacer senderismo como quieras para gozar de una mejor salud.