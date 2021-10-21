Cómo usar una manga de compresión

Una manga de compresión es una banda elástica y ceñida de tejido que se coloca normalmente en las piernas o los brazos para mejorar la circulación sanguínea.

La mayoría de atletas suele llevarlas en los gemelos, los codos, las rodillas o los tobillos.

Se ponen como unos calcetines o unos guantes hasta fijarlas en la posición que te interesa directamente sobre la piel.Sin embargo, a diferencia de los calcetines, las mangas de compresión están diseñadas con un degradado compresivo que estimula el flujo sanguíneo para devolverlo al corazón.