Cómo usar una manga de compresión

7 preguntas frecuentes sobre las mangas de compresión
Guía de compra
Se las has visto a muchos atletas profesionales, pero ¿para qué sirven realmente?¿Qué ventajas aportan?¿Cómo se usan?Respondemos a todas estas preguntas y más.
¿Quieres darle un empujoncito a tu rendimiento con tan solo un complemento?Llevar una manga de compresión puede ser la solución, ya que se ha demostrado que favorece la recuperación y ayuda a mejorar el rendimiento.
1 ¿Qué es una manga de compresión?
Una manga de compresión es una banda elástica y ceñida de tejido que se coloca normalmente en las piernas o los brazos para mejorar la circulación sanguínea.
La mayoría de atletas suele llevarlas en los gemelos, los codos, las rodillas o los tobillos.
Se ponen como unos calcetines o unos guantes hasta fijarlas en la posición que te interesa directamente sobre la piel.Sin embargo, a diferencia de los calcetines, las mangas de compresión están diseñadas con un degradado compresivo que estimula el flujo sanguíneo para devolverlo al corazón.
2. ¿De qué están hechas las mangas de compresión?
Las mangas de compresión suelen confeccionarse con una combinación de nylon y spandex para ofrecer una protección ligera y elástica.La ropa de compresión también suele contener poliéster.
Como las mangas de compresión se han popularizado mucho en los últimos años, el término "compresión" se ha ido usando sistemáticamente para cualquier ropa deportiva ceñida y elástica.
Sin embargo, para funcionar correctamente, las verdaderas mangas de compresión están diseñadas para aplicar una presión sutil.Eso significa que tienen que adaptarse a tu forma.Por eso no es buena idea subir de talla si notas que la tuya te queda ceñida.No pasa nada, al cabo de un rato ni te acordarás de que la llevas puesta.
3. ¿Qué ventajas ofrecen las mangas de compresión?
- Recuperación más eficiente
- Mejor economía de running
- Reducción del riesgo de lesiones
- Prevención de la hinchazón y la inflamación
4. ¿Cómo funcionan las mangas de compresión?
La presión gradual producida por la manga manipula las arterias y las venas para aumentar la eficiencia circulatoria.
En resumidas cuentas: aumentan la presión sanguínea para mejorar la circulación.Al aumentar la presión sanguínea en determinadas zonas, mejora la circulación en todo el cuerpo. Y eso puede dar lugar a:
- Una llegada de más sangre oxigenada a los músculos para descomponer la glucosa y generar trifosfato de adenosina (TFA), que es la fuente de energía de los músculos.
- Una eliminación más rápida del ácido láctico de los músculos para prevenir la fatiga muscular.
- Un mayor retorno venoso, lo que reduce la inflamación, la retención de líquidos (edema) y la hinchazón, y todo esto puede contribuir a la recuperación después de los entrenamientos.
- Una compresión de los músculos que limita la oscilación muscular (por ejemplo, el impacto que reciben los músculos cuando los pies tocan el suelo después de un salto) y una reducción del riesgo de lesiones.
- Una compresión de los músculos que alivia los síntomas del dolor muscular de aparición tardía (DMAT).
5. ¿Para qué sirven las mangas de compresión para los brazos?
Si te preguntas cuándo y dónde deberías usar una manga de compresión para los brazos, te diremos que puedes llevarla durante cualquier deporte en el que trabaje el tren superior, como el running, el baloncesto, el tenis, el golf, el voleibol, el fútbol o el levantamiento de pesas.
También puedes ponerte una manga para brazos mientras entrenas para favorecer el flujo sanguíneo o después para contribuir a la recuperación.
Algunas personas también se las ponen cuando viajan en avión para evitar las trombosis venosas, porque la presión de la manga frena las posibles obstrucciones sanguíneas.
Hay muchos tipos de prendas de compresión para el tren superior. Te dejamos aquí algunos ejemplos comunes:
- Desde la parte superior del brazo a la mano. Este tipo incluye un guante parcial y favorece la circulación en el brazo hasta justo antes del hombro.Muchos tenistas las llevan durante los entrenamientos para proteger los brazos ante posibles lesiones.
- Guante: se usa para sujetar la zona de la muñeca. Por ejemplo, un jugador de golf puede llevarlo para evitar las lesiones derivadas de los movimientos repetitivos de sus entrenamientos.
- Manga con cordera: mantiene el brazo protegido y cubierto ante posibles golpes y arañazos.También se pueden llevar en el codo con algo de protección adicional, como en el caso de la manga Nike Contact Support para codo.Este modelo en concreto resulta especialmente útil para quienes practican deportes de contacto como el rugby.
6. ¿Para qué sirven las mangas de compresión para las piernas?
Si practicas algún deporte que implique movilidad y activación del tren inferior, como fútbol, baloncesto, ciclismo, running, levantamiento de pesas o fútbol americano, entre otros, te vendrá bien usar mangas de compresión para piernas.
Las mangas que se usan con más frecuencia son las especiales para el gemelo, la rodilla o el tobillo.Las mangas para articulaciones como el tobillo o la rodilla deben contar con un acolchado de espuma para proporcionar más amortiguación y sujeción para reducir la oscilación muscular y minimizar el riesgo de lesiones.
Combinar mangas de compresión para el tren inferior y el superior puede resultar útil en deportes en los que se usa todo el cuerpo como el fútbol o el baloncesto.
7. ¿Cuándo debes usar una manga de compresión?
Las mangas de compresión se suelen llevar durante el ejercicio, ya que es en ese momento en el que los músculos más necesitan el aumento de la circulación sanguínea, el oxígeno y la energía.
También puedes llevarlas después de entrenar para favorecer la recuperación.El aumento del retorno venoso puede reducir la inflamación inducida por el ejercicio, eliminar el ácido láctico acumulado y minimizar la hinchazón.
También es común ver a atletas con mangas de compresión durante los viajes para combatir la hinchazón y la retención de líquidos que provoca la acumulación de sangre generada por los periodos prolongados sin movimiento.