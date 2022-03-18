Cómo lavar una mochila

La mejor forma de limpiar una mochila de cualquier material
Cuidado del producto
Las mochilas con mucho uso se ensucian con el tiempo. Aquí te contamos como limpiar la tuya para que siga como el primer día.
Suministros
- Detergente para ropa
- Quitamanchas
- Lavaplatos
- Harina de maíz (opcional)
- Acondicionador para pieles (opcional)
- Jabón suave
Herramientas
- Paño o cepillo de dientes
- Aspiradora pequeña
- Bolsa de red para lavadora o funda vieja de almohada
- Toalla
Cuando utilizas una mochila, lo más probable es que se ensucie. Da igual si se trata de la mochila para ir a clase, la bolsa del gimnasio o la que llevas al trabajo, siempre puede mancharse, oler raro o derramársele algo encima. Para tener una mochila impoluta, es importante saber cómo limpiarla bien según el material. Echa un vistazo a estos consejos para que tu mochila favorita vuelva a estar como antes: impecable.
Cómo limpiar mochilas de nylon
- Vacíala por completo y quita los accesorios o los bolsillos. También se pueden lavar, pero lo mejor es hacerlo por separado.
- Abre todas las cremalleras
- Dale la vuelta a la mochila y elimina con una aspiradora el polvo y la suciedad de su interior.
- Ocúpate primero de las manchas y utiliza un paño o un cepillo de dientes para aplicarles detergente sin lejía o quitamanchas. Deja que el producto actúe durante unos 30 minutos y, luego, frota con suavidad. Aclara la zona con agua fría antes de meterla en la lavadora.
- Cuando vayas a lavarla, pon la mochila dentro de una bolsa de red para lavadora o de una funda de almohada. Puedes meter todos los accesorios en una bolsa de red aparte.
- Utiliza un ciclo para ropa delicada y echa solo un poco de detergente sin lejía. Asegúrate de usar agua fría.
- Déjala secar al aire libre o métela en la secadora con un ciclo sin calor, como el ciclo de secado por aire.
Cómo limpiar una mochila de lona
Cómo limpiar las mochilas de piel
- Primero vacía la mochila y quita el exceso de suciedad o el polvo con la mano o con la aspiradora.
- Elimina las manchas incrustadas con un cepillo de dientes suave. No uses agua, porque puede dañar aún más la piel si no se mezcla con algún limpiador.
- Para las otras manchas, utiliza agua y jabón. Aplica la mezcla con una toalla limpia en las partes de piel. Limpia el jabón con una toalla húmeda y deja que se seque.
- Si es una mancha de aceite, puedes usar desengrasante o harina de maíz, pero es posible que sigas necesitando jabón y agua para limpiarla.
- Cuando esté limpia y seca, utiliza suavizante para pieles en el exterior o en las partes de piel y quedará como nueva.
A veces puede salir moho en la piel y en las mochilas de este material. Cuando esto pasa, la mochila tiene un olor diferente y parece descolorida. Para solucionarlo, limpia primero el moho con una toalla húmeda y, después, lava la mochila a fondo con un limpiador para pieles.
Cómo limpiar una mochila de poliéster
Consejos para limpiar una mochila a mano
Para lavarla a mano, necesitarás una esponja o un cepillo de dientes y jabón suave. Primero, asegúrate de vaciar todos los bolsillos. Después, pon jabón en agua templada y enjuaga toda la mochila o utiliza una esponja para mojar algunas partes en concreto. Comprueba bien las instrucciones de cuidado para ver si puedes sumergir completamente la mochila o si solo se puede limpiar por zonas.
Cuando mojes y enjabones la mochila, frota con la esponja o con un cepillo las manchas más difíciles. Una vez lista, déjala con los bolsillos abiertos al aire libre sin que le dé directamente el sol para que se seque cuanto antes.
Preguntas más frecuentes
¿Qué hago si la mochila sigue oliendo mal después de limpiarla?
Si sigue oliendo mal incluso después de lavarla, utiliza agua y vinagre blanco para quitar el olor.
Llena un pulverizador con vinagre y agua a partes iguales. Pulveriza la mezcla en la mochila y deja que se seque por completo. El olor se irá cuando se evapore la mezcla. Si huele un poco a vinagre, limpia la mochila en la lavadora o con el método anterior de lavado a mano.
¿Hay que limpiar las cremalleras?
Sí, pero no siempre. Solo tienes que limpiarlas de vez en cuando. Lava cuidadosamente las cremalleras con un poco de jabón y agua templada para acabar con la suciedad. Hazlo con delicadeza, porque si aprietas demasiado puede que se elimine el revestimiento resistente al agua.