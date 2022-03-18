Cómo lavar una mochila

Primero vacía la mochila y quita el exceso de suciedad o el polvo con la mano o con la aspiradora.

Elimina las manchas incrustadas con un cepillo de dientes suave. No uses agua, porque puede dañar aún más la piel si no se mezcla con algún limpiador.

Para las otras manchas, utiliza agua y jabón. Aplica la mezcla con una toalla limpia en las partes de piel. Limpia el jabón con una toalla húmeda y deja que se seque.

Si es una mancha de aceite, puedes usar desengrasante o harina de maíz, pero es posible que sigas necesitando jabón y agua para limpiarla.

Cuando esté limpia y seca, utiliza suavizante para pieles en el exterior o en las partes de piel y quedará como nueva.

Si quieres tener limpia una mochila de piel, lo mejor es evitar que se manche. Utiliza un producto para impermeabilizar el exterior de la mochila y que la proteja del agua y de otros elementos que puedan dañarla. Si se ensucia una mochila de piel, sigue estos pasos para limpiarla:

A veces puede salir moho en la piel y en las mochilas de este material. Cuando esto pasa, la mochila tiene un olor diferente y parece descolorida. Para solucionarlo, limpia primero el moho con una toalla húmeda y, después, lava la mochila a fondo con un limpiador para pieles.