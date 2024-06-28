Encuentra tu estilo

No hay fórmula mágica para dar con tu estilo ideal. Va cambiando, desarrollándose y, a veces, hasta varía según el día.
Conforme creces, evoluciona, pero lo importante es que lleves siempre prendas que te den seguridad.
Hemos pasado el día con 3 chicas que nos han dado trucos y consejos para crear diferentes estilos con las Air Max Dn.
Juega con las capas
"Las capas le dan vida a mis outfits. Por ejemplo: las Air Max Dn, unos vaqueros anchos y un crop top dejando ver el cuello de una camisa que lleve por debajo".
Saca tu lado creativo y convierte esas prendas que casi ni te pones en pura versatilidad para un montón de looks diferentes.
"Las Nike Air Max Dn tienen un rollo deportivo que me encanta", nos cuenta Sophie. A ella le gusta ponerse partes de arriba con cuello debajo de camisetas anchas, o una corbata que combine con las zapatillas.
Funmi como referente
"Soy muy de llevar colores. Y, definitivamente, soy maximalista".
Funmi nos ha contado que las Air Max Dn la hacen sentir como si caminara sobre nubes. Ella sería el arcoíris. "No me pongo límites a la hora de ser creativa".
Si a ti también te encanta lo llamativo, inspírate con Funmi. Juega con los complementos y colores hasta que des con lo que mejor te haga sentir.
Acostúmbrate a salir de la zona de confort
Nunca he visto unas zapatillas juveniles como estas. Los laterales me han enamorado y son supercómodas".
Si tienes unas zapatillas cómodas fáciles de combinar, puedes crear todos los looks que se te ocurran.
"Llevo de todo, desde estilo urbano a cosas de los 70", nos cuenta Bella. A ella le gustan los outfits anchos en los que mezcla sudaderas con camisetas ceñidas y usa las Air Max Dn para dar el toque de comodidad y color.
No hay que anclarse en un solo estilo. Vístete hoy como te apetezca y mañana será otro día.