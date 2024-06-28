Encuentra tu estilo

"Las capas le dan vida a mis outfits. Por ejemplo: las Air Max Dn, unos vaqueros anchos y un crop top dejando ver el cuello de una camisa que lleve por debajo".



Saca tu lado creativo y convierte esas prendas que casi ni te pones en pura versatilidad para un montón de looks diferentes.



"Las Nike Air Max Dn tienen un rollo deportivo que me encanta", nos cuenta Sophie. A ella le gusta ponerse partes de arriba con cuello debajo de camisetas anchas, o una corbata que combine con las zapatillas.