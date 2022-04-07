Cómo doblar los pantalones cortos para ahorrar espacio

3 trucos para ahorrar espacio al doblar pantalones cortos
Cuidado del producto
Doblar los pantalones cortos adecuadamente puede ayudarte a ahorrar espacio en tu armario, maleta o cajón, a la vez que evitas las arrugas. Descubre estos sencillos consejos para doblar pantalones cortos.
Los pantalones cortos, que están disponibles en una amplia gama de modelos para el día a día, son prendas versátiles que pueden acabar convirtiéndose en un básico de tu fondo de armario. Sin embargo, eso significa que poco a poco empezarán a ocupar más espacio. Aprender a doblarlos de forma eficiente te ayudará a organizar cualquier espacio, ya sea un armario, un vestidor, una cómoda o una maleta. Echa un vistazo a estos consejos para ahorrar espacio al doblar pantalones cortos. Empezamos por los más básicos.
1. Cómo doblar pantalones cortos en 3 sencillos pasos
Los pantalones cortos se pueden doblar fácilmente siguiendo estos tres pasos:
- Para evitar las arrugas, sacude el pantalón antes de doblarlo. Alisa los bultos y los pliegues para que el tejido quede plano una vez doblada la prenda.
- Extiende el pantalón corto en una superficie o sujétalo frente a ti doblándolo por la mitad por la costura vertical.
- Dobla la mitad inferior encima de la mitad superior.
Esta técnica convierte cualquier modelo de pantalones cortos en un cuadrado pequeño perfecto para guardar la prenda fácilmente en una maleta o un cajón.
2. Cómo apilar pantalones cortos
Te mostramos dos formas efectivas de organizar los pantalones cortos una vez doblados:
- Apílalos uno encima del otro.
- Colócalos horizontalmente apoyándolos por el lateral y formando una fila que te permita verlos todos al abrir el cajón.
Consejo: Hay un truco para evitar que el montón de pantalones apilados se acabe cayendo: colócalos alternando la posición de la cintura. Por ejemplo, si colocas un pantalón corto doblado con la cintura apuntando hacia ti, la cintura del que pongas encima debe mirar hacia el otro lado. Esta técnica hará que el montón no se caiga.
CONTENIDO RELACIONADO: 8 ideas para guardar zapatos
3. Cómo doblar pantalones cortos para un viaje
Para aprovechar al máximo el espacio de tu maleta, enrolla el pantalón corto poco a poco y con cuidado. Te contamos cómo:
- Sacúdelo o alisa los bultos y pliegues del tejido para evitar el exceso de arrugas.
- Dobla el pantalón por la mitad vertical siguiendo la costura central.
- Empezando por la parte inferior, enrolla la prenda firmemente avanzando hacia la cintura hasta formar un cilindro compacto.
Texto: Lesly Gregory