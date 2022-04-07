Cómo doblar los pantalones cortos para ahorrar espacio

Los pantalones cortos, que están disponibles en una amplia gama de modelos para el día a día, son prendas versátiles que pueden acabar convirtiéndose en un básico de tu fondo de armario. Sin embargo, eso significa que poco a poco empezarán a ocupar más espacio. Aprender a doblarlos de forma eficiente te ayudará a organizar cualquier espacio, ya sea un armario, un vestidor, una cómoda o una maleta. Echa un vistazo a estos consejos para ahorrar espacio al doblar pantalones cortos. Empezamos por los más básicos.