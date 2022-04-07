La mejor forma de doblar una camiseta para ahorrar espacio

Lo primero que hay que plantearse al hacer frente a una montaña de partes de arriba es si doblarlas o no. Para acceder rápidamente a las prendas y no tener que plancharlas cuando vayas con el tiempo justo, te recomendamos que las cuelgues.

En general, lo mejor es colgar las partes de arriba de lino (que se arruga fácilmente), las blusas, las camisas de botones y las chaquetas. Aunque al colgarlas evitarás que se arruguen, algunas perchas pueden deformar las partes de arriba. Para que esto no ocurra, utiliza perchas acolchadas o más amplias.

Una camiseta de poliéster o de mezcla de algodón para el día a día como, por ejemplo, una parte de arriba de entrenamiento Nike Dri-FIT, se puede colgar si hay espacio de sobra. Sin embargo, al doblar este tipo de camisetas, aprovecharás al máximo el espacio.