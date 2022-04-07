La mejor forma de doblar una camiseta para ahorrar espacio

Cómo doblar una camiseta para ahorrar espacio
Cuidado del producto
Aquí te contamos las mejores formas de doblar las camisetas para ahorrar espacio y tenerlo todo ordenado.
A veces, los básicos como las camisetas, los calcetines o los chándales se acumulan en el armario o la maleta y es difícil mantenerlos ordenados. Si no se doblan correctamente, las camisetas ocupan más espacio y es fácil que te las encuentres arrugadas cuando vayas a ponértelas. Sin embargo, hay formas eficientes de doblar y organizar la ropa de manera ordenada sin tener que seguir un montón de pasos complicados. A continuación, revelamos algunos métodos sencillos para doblar prendas que te ayudarán a mantener tu armario y tus camisetas en perfecto orden.
¿Colgar o doblar?
Lo primero que hay que plantearse al hacer frente a una montaña de partes de arriba es si doblarlas o no. Para acceder rápidamente a las prendas y no tener que plancharlas cuando vayas con el tiempo justo, te recomendamos que las cuelgues.
En general, lo mejor es colgar las partes de arriba de lino (que se arruga fácilmente), las blusas, las camisas de botones y las chaquetas. Aunque al colgarlas evitarás que se arruguen, algunas perchas pueden deformar las partes de arriba. Para que esto no ocurra, utiliza perchas acolchadas o más amplias.
Una camiseta de poliéster o de mezcla de algodón para el día a día como, por ejemplo, una parte de arriba de entrenamiento Nike Dri-FIT, se puede colgar si hay espacio de sobra. Sin embargo, al doblar este tipo de camisetas, aprovecharás al máximo el espacio.
Cómo doblar una camiseta
Si decides doblar tus camisetas, tienes varias opciones. Los métodos más comunes y prácticos de doblar camisetas se clasifican en dos categorías: el doblado vertical y el doblado de pecho.
1. El doblado vertical
Cuando hay poco sitio, con el doblado vertical se aprovecha más el espacio. Una vez que domines esta técnica, podrás desatar tu creatividad para organizar las camisetas. Por ejemplo, puedes ordenar las camisetas como si fueran documentos en un archivador, con el cuello mirando hacia arriba. Si las guardas una detrás de otra, te sorprenderá cuántas camisetas entran en el cajón.
Para hacer el doblado vertical:
- Coloca la camiseta estirada en una mesa u otra superficie plana, boca abajo.
- Alisa las arrugas.
- Dobla la camiseta por la mitad de forma vertical, de izquierda a derecha. Las mangas deben quedar alineadas.
- Coge ambas mangas y dóblalas hacia la mitad de la camiseta.
- Dobla la camiseta de forma horizontal, de manera que la parte superior quede unida a la inferior.
- Vuelve a doblar la prenda por la mitad de forma horizontal. Ya está lista para ir al cajón.
2. El doblado de pecho
Si no tienes una superficie plana con la que trabajar pero quieres guardar las camisetas en pequeños paquetes doblados, prueba el doblado de pecho. Esta técnica te permitirá sacar una camiseta de la secadora, doblarla y colocarla en el cajón de forma rápida y eficiente, sin necesidad de usar ningún otro accesorio.
Para hacer el doblado de pecho:
- Sujeta la camiseta por los hombros, con la parte delantera mirando hacia ti.
- Dobla cada manga por detrás hacia la mitad de la camiseta.
- Dobla la prenda por la mitad de forma horizontal, de manera que la parte superior se una con la inferior.
- Vuelve a doblar la camiseta por la mitad de forma horizontal. Si sigues estos pasos, obtendrás un doblado rectangular compacto con el cuello de la camiseta hacia arriba.
Este es un método estupendo para apilar las camisetas en un estante.
¿Y si las enrollas?
Enrollar partes de arriba puede llevar bastante tiempo. Te recomendamos que reserves esta técnica para las ocasiones en las que realmente te falte espacio, por ejemplo, al hacer una maleta. Este método no evita que salgan arrugas, así que, si es posible, úsalo con prendas que requieran menos cuidado.
Cómo doblar partes de arriba con cuello
En cuanto a las partes de arriba con cuello, como por ejemplo los polos, nuestra recomendación es que las dobles. Así, ahorras espacio para colgar otras prendas, como camisas Oxford con botones. El doblado de polo es una versión del doblado de pecho que te asegura que el cuello no se arruga en el proceso.
Para doblar partes de arriba con cuello:
- Coloca la prenda en una superficie plana, boca abajo.
- Dobla las mangas hacia la mitad de la parte trasera, de modo que los puños queden por encima
- Alisa la prenda y, a continuación, dobla los laterales hasta que se toquen en la mitad de la espalda.
- Dóblala por la mitad de manera que el dobladillo inferior se sitúe en el borde inferior de la parte trasera del cuello. Si ha quedado demasiado larga y quieres hacerla más compacta, puedes volver a doblar la prenda por la mitad y llevar el extremo doblado hasta el cuello.
Texto: Lesly Gregory