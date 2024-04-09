Cómo atar cordones

Aunque el nudo simple no garantiza necesariamente mucha seguridad en zapatillas de running, es ideal para unas zapatillas informales. Si necesitas un poco más de seguridad, siempre puedes hacer un nudo doble (consulta la técnica n.º 4 a continuación), pero normalmente con el simple ya basta.

Cómo atarte los cordones con un nudo simple:

Cruza los cordones de manera que formen una X. Pasa el cordón de arriba por el cordón de abajo y estíralos. Haz un lazo con un extremo de los cordones. Rodéalo con el otro extremo. Haz otro pequeño lazo con ese extremo y mételo por dentro del cordón que rodea al otro.

Este método se conoce como lazo o nudo simple y probablemente sea el que utilices para atarte los cordones.