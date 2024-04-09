Cómo atar cordones

4 formas de atarse los cordones para lucir un estilo informal con un ajuste seguro
Consejos de estilo
Si quieres aprender o enseñar los pasos básicos para atarse los cordones, esta guía visual con las técnicas de nudos más comunes es una buena manera de empezar.
Probablemente te ates los cordones varias veces al día de manera automática. Cada persona tiene una manera de hacerlo que seguramente varíe en función de la técnica que aprendió de joven. Sin embargo, con unas sencillas modificaciones, optimizarás las técnicas básicas para atarte los cordones y obtendrás un ajuste más cómodo, ceñido y seguro. Sigue leyendo para descubrirlas.
Cómo atarse los cordones: 4 técnicas comunes
Para la mayoría de actividades del día a día, es importante que los cordones de las zapatillas no se desaten y te proporcionen seguridad. Además, el lazo debe estar centrado y bien hecho. A continuación, te presentamos cuatro técnicas comunes para atarse los cordones, todas con una ligera modificación en función de tus necesidades.
1.Nudo simple
Aunque el nudo simple no garantiza necesariamente mucha seguridad en zapatillas de running, es ideal para unas zapatillas informales. Si necesitas un poco más de seguridad, siempre puedes hacer un nudo doble (consulta la técnica n.º 4 a continuación), pero normalmente con el simple ya basta.
Cómo atarte los cordones con un nudo simple:
- Cruza los cordones de manera que formen una X.
- Pasa el cordón de arriba por el cordón de abajo y estíralos.
- Haz un lazo con un extremo de los cordones.
- Rodéalo con el otro extremo.
- Haz otro pequeño lazo con ese extremo y mételo por dentro del cordón que rodea al otro.
Este método se conoce como lazo o nudo simple y probablemente sea el que utilices para atarte los cordones.
2.Nudo en 8 doble
Otro nudo básico para zapatillas informales es el nudo en 8 doble, que recuerda a las orejas de un conejo. Este es el método que normalmente se aprende en la infancia. Es un nudo fácil de enseñar y de aprender, pero no siempre es la técnica más rápida para atarse los cordones.
Cómo atarse los cordones con un nudo en 8 doble:
- Cruza los cordones de manera que formen una X.
- Pasa el cordón de arriba por el cordón de abajo y estíralos.
- Haz un lazo con los dos extremos de los cordones (lo que serían las orejas del conejo).
- Crúzalos y pasa un lazo por dentro del hueco entre ellos.
- Tira de la parte de arriba de cada lazo para apretarlo.
Consejo: Además de que lleva más tiempo, la mayor desventaja de este nudo es que resulta bastante fácil acabar con un lazo mal hecho y suelto. Para que esto no te suponga un problema, ve poco a poco y ajústalo bien al final.
3.Nudo reforzado
Si quieres un ajuste más seguro que no sea demasiado complicado, prueba el nudo reforzado. Esta técnica es una variante del nudo simple, pero con un paso diferente. En lugar de rodear el lazo con el cordón una vez, lo tienes que rodear dos veces. Todos los pasos anteriores son iguales que el nudo simple.
Cómo atarse los cordones con un nudo reforzado:
- Cruza los cordones de manera que formen una X.
- Pasa el cordón de arriba por el cordón de abajo y estíralos.
- Haz un lazo con un extremo de los cordones.
- Rodéalo con el otro extremo dos veces.
- Haz otro pequeño lazo con ese extremo y mételo por dentro del cordón que rodea al otro.
4.Nudo doble
Este nudo es otra versión del método estándar para atarse los cordones, pero con un paso adicional para añadir más seguridad. Esta técnica es perfecta para evitar que se te desabrochen las zapatillas.
Cómo atarse los cordones con un nudo doble:
- Cruza los cordones de manera que formen una X.
- Pasa el cordón de arriba por el cordón de abajo y estíralos.
- Haz un lazo con un extremo de los cordones.
- Rodéalo con el otro extremo.
- Haz otro pequeño lazo con ese extremo y mételo por dentro del cordón que rodea al otro.
- Para terminar, cruza los dos lazos, pasa uno por debajo del otro y estira bien de ambos.
Consejo: Este nudo viene genial cuando utilizas cordones sintéticos o con revestimiento, porque se desatan más fácilmente.
Breve historia de los nudos de los cordones
Los humanos han usado alguna especie de cordel para atarse el calzado desde la antigüedad. Pero los cordones tal y como los conocemos nos acompañan desde 1790, cuando el inglés Harvey Kennedy consiguió la patente de un diseño de cordones. Aunque la idea de los cordones no era nueva, Kennedy pudo patentar la pieza de plástico o de metal del extremo de los cordones.
¿Cuántas formas de atarse los cordones hay?
Si hacemos cuentas, hay más de un billón de maneras de atarse los cordones en zapatillas con seis ojales, que es lo más habitual. La forma de pasar los cordones por los ojales cambia el look de los cordones y el nivel de ajuste del nudo. Puede que algunas de estas opciones de nudos requieran más tiempo, pero le darán un toque innovador al estilo de las zapatillas.
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