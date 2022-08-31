Cómo amoldar un guante de béisbol

Hay todo tipo de trucos y soluciones rápidas para ablandar tu guante. Hay personas que prueban con agua caliente y otras lo meten en el horno o le pasan un coche por encima.



Rembielak comenta que, igual que no hornearías una chaqueta de piel nueva y bonita ni empaparías en agua tu maleta o tu abrigo de piel nuevos, tampoco deberías hacerlo con tu guante.



Para domarlo como es debido, tanto Capen como Rembielak recuerdan que los factores más importantes para amoldar un guante nuevo a la mano son el tiempo y el uso.

Capen suele ablandar sus guantes atrapando pelotas y trabajando la piel con las manos. Así puedes adaptarlo a tu posición y a tu estilo de juego.

A Capen le gusta ensanchar un poco el pulgar y doblar un poco hacia dentro la zona de los dedos. Por eso, cuando ablanda el guante y juega a atrapar pelotas, se asegura de dar prioridad a doblar con las manos la piel en la zona del pulgar y los dedos.

De esta forma, el guante sirve como embudo para atrapar las pelotas bajas y es más fácil acceder a la canasta con la otra mano para hacer lanzamientos.

Domar un guante con la mano atrapando pelotas requiere tiempo y, al principio, estará rígido. Rembielak señala que puedes necesitar entre 3 semanas y algunos meses para preparar tu guante para los partidos.



La entrenadora recomienda que le digas a tu coach que estás domando un guante nuevo si lo utilizas en algunos ejercicios durante los entrenamientos. Si se te escapa la pelota, sabrán si ha sido un fallo tuyo o si es por el guante. Cuando tienes una buena técnica, pero se te cae la pelota, no pasa nada.

Sigue ablandado la piel entre cada repetición y también en casa entre entrenamientos. Rembielak sugiere ablandar los dedos del guante y luego darle la vuelta para centrarte en el borde que descansa sobre la muñeca. Dóblalo hacia el lado en el que quedaría abierto y muévelo como un volante con las dos manos para ablandarlo.

La recomendación de Capen es que sigas usando tu guante de confianza en los partidos y que solo te pongas el nuevo hasta que lo ablandes en algunas partes de los entrenamientos, para jugar a atrapar la pelota o con redes de rebote o cuando estés en el banquillo.