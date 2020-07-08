Batido de sandía para recuperarte

La sandía. La fruta más dulce del verano esconde numerosos beneficios. Descubre por qué es ideal para la recuperación muscular y reducir la inflamación e incorpórala a tu proceso de recuperación con esta deliciosa receta de smoothie.



Esta bebida apta para veganos contiene nutrientes que pueden ayudarte a aliviar las agujetas y reponer electrolitos después de un intenso ejercicio. Además, es muy refrescante y fácil de preparar. Prepara esta sencilla receta con estos consejos.