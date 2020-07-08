Batido de sandía para recuperarte

Smoothie de sandía para recuperarte
Entrenamiento
Por Nike Training
Recupera tu energía después de un duro entrenamiento con este smoothie supersaludable.
La sandía. La fruta más dulce del verano esconde numerosos beneficios. Descubre por qué es ideal para la recuperación muscular y reducir la inflamación e incorpórala a tu proceso de recuperación con esta deliciosa receta de smoothie.
Esta bebida apta para veganos contiene nutrientes que pueden ayudarte a aliviar las agujetas y reponer electrolitos después de un intenso ejercicio. Además, es muy refrescante y fácil de preparar. Prepara esta sencilla receta con estos consejos.
Principales ingredientes (y por qué te encantarán)
- La sandía contiene muchos nutrientes.
Presenta unos altos niveles de licopeno, que según los estudios, ayuda a reducir la inflamación y el dolor muscular, acelerando así la recuperación. También tiene aminoácido citrulina, que se cree que aumenta el rendimiento al mejorar el flujo sanguíneo y la absorción de oxígeno. Como la sandía es un 92 % agua, también puede ayudar a rehidratarte después de un entrenamiento intenso.
- La coliflor aporta textura sin añadir sabor.
Si te asusta todo este asunto de preparar un smoothie con coliflor, te aseguramos que apenas sabe a nada (es muy probable que solo percibas el sabor del mango y la sandía, que son más dulces). La coliflor aporta una textura cremosa, similar a la de un producto lácteo. Es una manera muy simple de añadir más verduras a tu alimentación.
Consejos útiles para la preparación
- Consigue los ingredientes.
Compra los productos congelados para tener todo lo que necesitas a mano para varias raciones.
- Parte la coliflor.
Prepara la coliflor fresca con antelación y sepárala en varios ramilletes. Cuécelos al vapor y cóngelalos. Te resultará muy útil si las verduras crudas tienden a darte una sensación de hinchazón.
- Guarda varias porciones.
Guarda raciones individuales de mango y coliflor en recipientes herméticos y luego mételas en el congelador. Cuando quieras preparar un smoothie, lo único que tienes que hacer es añadir el dúo a la licuadora con el resto de los ingredientes y listo.
¿Te gustaría personalizarlo? A continuación te damos algunas ideas:
- Usa cualquier alternativa a la leche.
Si no tomas productos lácteos, no tienes que hacer nada más. Y si tienes alergia a los frutos secos, puedes usar leche de coco o avena.
- Añade proteínas.
Para optimizar la recuperación después de un entrenamiento de musculación, añade proteína en polvo sin sabor (si quieres que sea vegano, usa proteína vegetal en polvo). También puedes añadir yogur griego natural apto para vegetarianos.
- Quita algo de azúcar.
Cambia el mango por una fruta que contenga menos azúcar, como las fresas o los arándanos.
- Sé flexible con las semillas.
Si no tienes semillas de cáñamo en la despensa, puedes usar semillas de chía o lino. Tienen más fibra para saciarte, pero menos proteína que el cáñamo.
Preparación: Smoothie de sandía para recuperarte
Raciones: 1
Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo total: 5 minutos
Ingredientes
150 g de sandía en cubos
100 g de ramilletes congelados de coliflor
40 g de mango fresco o congelado troceado
30 ml de zumo de lima fresco
180 ml de leche vegetal
5 ml de polen de abeja, y más para la decoración
5 ml de semillas de cáñamo, y más para la decoración
Preparación
- Licua todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
- Decora con el polen de abeja y las semillas de cáñamo. Disfrútalo recién preparado con una pajita reutilizable.