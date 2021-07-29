Al aire libre: Encontrar el sentido a la vida en el mar

"Todos tenemos nuestro papel", dice. "A veces, lo importante es sincronizarte bien con tu equipo y tener fe en él". Pueden pasar muchas cosas con las velas, pero, si cuentas con un equipo bien entrenado como el suyo, podéis seguir adelante. Al igual que Chris, su equipo lleva años entrenando. "Para dedicarte a esto de manera profesional, tienes que conocer tu barco, tener mucha disciplina y estudiar el mar", dice. Aunque ya lleva muchos años en esto, Chris sigue sintiendo el mismo subidón de adrenalina antes de cada competición. "Cuando estoy en el mar viendo cómo el viento llena el barco de vida, siento que todo merece la pena". Estas competiciones locales le han servido para prepararse para las regatas más grandes que se suelen celebrar en la vecina Granada. Ya ha estado antes en el podio, pero solo en el segundo lugar. Es un marinero competitivo y espera subir al primer puesto algún día.

Chris nos cuenta que la perseverancia ha sido clave en su carrera, porque no siempre ha sido fácil. El marinero habla abiertamente sobre las dificultades a las que su familia tiene que hacer frente para poder costear este deporte, sobre el hecho de que es un deporte en el que participa una mayoría blanca en la isla y sobre el racismo con el que se ha encontrado.

"Cuando empecé, solo había tres chicos con mi complexión. El resto del equipo eran personas blancas", nos cuenta. "De verdad notas que todo el mundo te mira. Me desanimé un poco. Pero, al fin y al cabo, yo había ido con el propósito de aprender algo nuevo".