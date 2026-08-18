CHELSEA FC

CHELSEA FC

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Chelsea F.C. Overdele og T-shirts

Chelsea FC 2026/27 Match Away
Chelsea FC 2026/27 Match Away Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
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Chelsea FC 2026/27 Match Away
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
1.199 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
VI KAN IKKE TÆMMES
VI KAN IKKE TÆMMES
Drevet af tradition. Specialudviklet til fremtiden.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
549,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Chelsea FC 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
1.199 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Langærmet Nike Dri-FIT-Replica-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Langærmet Nike Dri-FIT-Replica-fodboldtrøje til mænd
879,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Chelsea FC 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til kvinder
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til kvinder
1.199 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Chelsea FC 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til større børn
1.049 kr.
Chelsea FC Primary
Chelsea FC Primary Nike Dri-FIT-fodbold-T-shirt til mænd
Chelsea FC Primary
Nike Dri-FIT-fodbold-T-shirt til mænd
399,90 kr.
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
399,90 kr.
Chelsea FC Academy Pro
Chelsea FC Academy Pro Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mindre børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC Academy Pro
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mindre børn
199,90 kr.
Chelsea FC 2026 Stadium Home
Chelsea FC 2026 Stadium Home Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026 Stadium Home
Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
549,90 kr.
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
749,90 kr.
Chelsea FC 2025/26 Stadium Goalkeeper
Chelsea FC 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med korte ærmer til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med korte ærmer til mænd
749,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje med korte ærmer til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje med korte ærmer til større børn
649,90 kr.
Chelsea FC 2025/26 Stadium Third
Chelsea FC 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90-replica-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90-replica-fodboldtrøje til større børn
599,90 kr.
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd
549,90 kr.
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd Nike Dri-FIT Total 90 Replica-fodboldtrøje til kvinder
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd
Nike Dri-FIT Total 90 Replica-fodboldtrøje til kvinder
749,90 kr.
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
529,90 kr.
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn
479,90 kr.