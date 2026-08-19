CHELSEA FC

CHELSEA FC

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Chelsea F.C. Shorts

(11)
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
399,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Chelsea FC Tech Fleece
Chelsea FC Tech Fleece Nike-fodboldshorts til mænd
Chelsea FC Tech Fleece
Nike-fodboldshorts til mænd
649,90 kr.
VI KAN IKKE TÆMMES
VI KAN IKKE TÆMMES
Drevet af tradition. Specialudviklet til fremtiden.
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
349,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
399,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
279,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
Chelsea FC 2025/26 Stadium Third
Chelsea FC 2025/26 Stadium Third Nike Dri-FIT Total 90-replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2025/26 Stadium Third
Nike Dri-FIT Total 90-replica-fodboldshorts til større børn
26% rabat
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldshorts til mænd
27% rabat