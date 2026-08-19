CHELSEA FC

CHELSEA FC

Chelsea Home Kits & Shirts

(14)
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Chelsea FC 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
1.199 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Langærmet Nike Dri-FIT-Replica-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Langærmet Nike Dri-FIT-Replica-fodboldtrøje til mænd
879,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Chelsea FC 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til kvinder
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til kvinder
1.199 kr.
VI KAN IKKE TÆMMES
VI KAN IKKE TÆMMES
Drevet af tradition. Specialudviklet til fremtiden.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Chelsea FC 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til større børn
1.049 kr.
Chelsea FC 2026 Stadium Home
Chelsea FC 2026 Stadium Home Nike Football Replica-sæt i tre dele til babyer/småbørn
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026 Stadium Home
Nike Football Replica-sæt i tre dele til babyer/småbørn
529,90 kr.
Chelsea FC 2026 Stadium Home
Chelsea FC 2026 Stadium Home Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026 Stadium Home
Nike Football Replica-sæt i tre dele til mindre børn
549,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
399,90 kr.
Chelsea FC Strike Home
Chelsea FC Strike Home Knælange Nike Dri-FIT-fodboldstrømper
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Home
Knælange Nike Dri-FIT-fodboldstrømper
149,90 kr.
Chelsea VaporFast Home
Chelsea VaporFast Home Knælange Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper
Chelsea VaporFast Home
Knælange Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper
169,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.