CHELSEA FC

CHELSEA FC

Kvinder Chelsea F.C.

(15)
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
Customise
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Chelsea FC 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til kvinder
Customise
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til kvinder
1.199 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
Customise
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Heritage-rygsæk
Chelsea 25/26
Nike Heritage-rygsæk
299,90 kr.
VI KAN IKKE TÆMMES
VI KAN IKKE TÆMMES
Drevet af tradition. Specialudviklet til fremtiden.
Chelsea FC Strike Home
Chelsea FC Strike Home Knælange Nike Dri-FIT-fodboldstrømper
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Home
Knælange Nike Dri-FIT-fodboldstrømper
149,90 kr.
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd Nike Dri-FIT Total 90 Replica-fodboldtrøje til kvinder
Customise
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2025/26 Stadium Thirdd
Nike Dri-FIT Total 90 Replica-fodboldtrøje til kvinder
749,90 kr.
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldcrewneck til kvinder
529,90 kr.
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
Chelsea FC Phoenix Fleece
Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
599,90 kr.
Chelsea VaporFast Home
Chelsea VaporFast Home Knælange Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper
Chelsea VaporFast Home
Knælange Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper
169,90 kr.
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
399,90 kr.
Chelsea FC Windrunner
Chelsea FC Windrunner Vævet Nike Football UV-jakke til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC Windrunner
Vævet Nike Football UV-jakke til kvinder
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Football-T-shirt til kvinder
Chelsea FC
Nike Football-T-shirt til kvinder
219,90 kr.
Chelsea F.C. Academy Pro Third
Chelsea F.C. Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90-opvarmningstrøje til fodbold til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea F.C. Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90-opvarmningstrøje til fodbold til kvinder
27% rabat
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90 ADV-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90 ADV-fodboldtrøje til kvinder
29% rabat