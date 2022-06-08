Never Done Challenging Convention

Department of Nike Archives

Vi har opbygget vores omdømme på at udfordre status quo. Vores nyeste kollektion, Nike Circa 72, genfortolker tidligere innovationer til fremtidens generationer.

Sidst opdateret: 8. juni 2022
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Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72
Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72

Vores mest ikoniske outfits føles naturlige. En alsidig Windrunner. En støttende Swoosh-sports-bh. Et par farverige Waffle One-sko. Disse klassikere føles, som om de altid har eksisteret, og de er klar til at blive trukket ud af skabet, når som helst du har brug for at skille dig ud.

Sådan har det dog ikke altid været. Alle disse dele begyndte som en dristig idé, som repræsenterede en ny modig retning for os. Circa 72-kollektionen er en hyldest til dette mod og denne innovation. Circa 72-kollektionen har 50 år på bagen og genopfinder ikoniske Nike-dele til den næste generation af atleter.

Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72
Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72

1978, den originale Windrunner Sketch, af Diane Katz 
1979, den originale Windrunner til kvinder (Ikke til salg)
1976, "Baby Teeth"-logoets debut 
2022, firkantet Nike Sportswear-T-shirt til kvinder
1976, "Baby Teeth"-logoet, af Geoff Hollister

1978, den originale Windrunner Sketch, af Diane Katz 
1979, den originale Windrunner til kvinder (Ikke til salg)
1976, "Baby Teeth"-logoets debut 
2022, firkantet Nike Sportswear-T-shirt til kvinder
1976, "Baby Teeth"-logoet, af Geoff Hollister

Windrunner-jakken blev designet til at hjælpe løbere i Portland, Oregon, når de trænede uden for sæsonen, og regnen væltede ned over dem. I 1978, da Diane Katz – Nikes første professionelt uddannede tøjdesigner – og Geoff Hollister – Nikes tredje ansatte – skabte Windrunner-jakken, eksisterede kategorien træningstøj knap nok. Katz skelede til vejrbestandigt skitøjsmateriale som inspiration til sin vision, og så tog hun ellers opfinderkasketten på.

Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72

Processen var noget af et puslespil. Hvordan kunne Katz tage traditionelt teknisk materiale og gøre det bevægeligt, åndbart og brugbart til både lange og korte løbeture? Og hvordan kunne hun tage alle disse modstridende idéer og skabe et overbevisende stykke design? Hun arbejdede utrætteligt, lavede prototyper i et væk, indtil hun kom frem til den berømte silhuet, du kender i dag.

Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72

Katz og Hollister havde gjort deres arbejde. Men Windrunner-jakken blev ikke godkendt med det samme. Jakken var det første samarbejde mellem virksomheden og en erfaren træningstøjsdesigner, og virksomheden studerede hver en detalje grundigt.

Det kan være svært at tro, at Windrunner-jakken var et hidtil uset – og kontroversielt – stykke tøj. Men det var sådan, det skete. Igennem årene er Nikes tøj- og skosortimenter fortsat med at flytte grænser og inspirere til nyt.

Circa 72-kollektionen består udelukkende af dele, der taler til denne historie om at udfordre grænser, løbeinspirerede klassikere, der mindes farver og mønstre fra vores spæde dage i Oregon. Vigtige dele som sortimentets sports-bh, løbejakke og T-shirt med Geoff Hollisters "Baby Teeth"-varemærke i blokbogstaver er et nostalgisk gensyn med de rebelske idéer, som herskede, da Nike skulle finde sit fodfæste.

Denne arv er det, som Circa 72-kollektionen handler om – et vidnesbyrd om Nikes historie med innovation og opfindelse. Disse dele symboliserer store idéer – drømme, som stadig vinder genklang 50 år senere. Hver eneste Circa 72-del er en hyldest til fortiden, gentænkt og genskabt til fremtiden.

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Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72
Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72

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