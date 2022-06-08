Udfordrer konstant konventionerne: Circa 72

Katz og Hollister havde gjort deres arbejde. Men Windrunner-jakken blev ikke godkendt med det samme. Jakken var det første samarbejde mellem virksomheden og en erfaren træningstøjsdesigner, og virksomheden studerede hver en detalje grundigt.



Det kan være svært at tro, at Windrunner-jakken var et hidtil uset – og kontroversielt – stykke tøj. Men det var sådan, det skete. Igennem årene er Nikes tøj- og skosortimenter fortsat med at flytte grænser og inspirere til nyt.



Circa 72-kollektionen består udelukkende af dele, der taler til denne historie om at udfordre grænser, løbeinspirerede klassikere, der mindes farver og mønstre fra vores spæde dage i Oregon. Vigtige dele som sortimentets sports-bh, løbejakke og T-shirt med Geoff Hollisters "Baby Teeth"-varemærke i blokbogstaver er et nostalgisk gensyn med de rebelske idéer, som herskede, da Nike skulle finde sit fodfæste.