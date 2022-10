En uendelig strøm af spørgsmål: NSRL

Alle vores innovationer begynder med to ord: Hvad hvis?



Hvad hvis ... man kunne beholde forskning og udvikling inden for egne vægge? Hvad hvis ... man var i stand til at tracke og analysere en atlets performance og så bruge resultaterne på produktet? Hvad hvis ... man stillede alle spørgsmål, man kan komme på, og man kommer frem til umulige svar?



I september 1980 besluttede vi os for at gå i gang med at finde svar på disse store spørgsmål.



Vi byggede det oprindelige Nike Sport Research Laboratory (NSRL) i en mindre lagerbygning i Exeter, New Hampshire, for at have et sted, hvor vi kunne arbejde på at finde svar på vores spørgsmål. Men inden i dette "skur" udforskede vi store idéer. Vi bemandede vores team med fysiske trænere og fodterapeuter, men også luftfartsingeniører og biomekanikere. Vi fokuserede vores forskning omkring atleters indsigter og behov og med åbningen af NSRL, blev vi de første i branchen til for alvor at bruge ressourcer på empirisk forskning.