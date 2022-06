Never Done Rising: Fodbold for kvinder når nye højder

Hvordan ville det føles at træde ud på banen på fodboldens største scene? At mærke stoltheden, når dit hold samarbejdede for at vinde det hele? At score vindermålet? Og at hente en verdensmestertitel hjem til dit land?



Det er, hvad USA's kvindefodboldlandshold fra 1999 – de legendariske 99'ere – opnåede. Den dramatiske, utrolige og hårdt tjente sejr blev øjeblikkeligt et stort, indflydelsesrigt øjeblik i amerikansk sportshistorie. Selvom sejren var årevis – faktisk flere årtier – undervejs, prægede 99'erne en hel ny generation af kvindelige fodboldspillere i hele verden.



Op til USA's kvindefodboldlandsholds historiske sejr i 1999 var der begrænsede muligheder for, at kvindelige fodboldspillere kunne blive professionelle. Den første organiserede fodboldliga for kvinder i USA blev først dannet i 1950 med i alt fire hold. I 1972, med vedtagelsen af Title IX, blomstrede kvindefodbold i USA og blev en stadig mere populær sport og adspredelse. Men det var først i 1985, at USA's fodboldforbund officielt dannede USA's kvindefodboldlandshold.



I 1999 var holdet kommet til sin ret med en lovende ung stjerne fra Selma, Alabama – Mia Hamm, som blev Nikes første kvindelige fodboldatlet i 1994. Med spotlightet tændt og det kamptestede hold på plads var USA's kvindefodboldlandshold klar til at skinne på fodboldens største scene. Den 10. juli 1999 skulle et hold skrive historie under et event, der kom til at symbolisere meget mere end en fodboldkamp.



Selve kampen var et slid frem og tilbage. Efter tillægstid og overtid stod det stadig 0-0, hvilket betød, at kampen skulle fortsætte ud i straffesparkskonkurrence. Slutscenen, hvor USA's kvindefodboldlandshold vandt med 5-4 efter Brandi Chastains historiske sidste spark, blev en af de mest triumferende præstationer i amerikansk sportshistorie.