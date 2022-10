Never Done Making Moves: Hurtighedens genealogi

Ligesom mange af vores produkter er Merc-støvlens design baseret på atleters indsigter. I 1990'erne underskrev vi en sponsoraftale med Italiens og Brasiliens landshold. Og fordi vi arbejdede med de bedste spillere i verden, vidste vi, at vi var nødt til at udvikle fodtøj, der kunne følge med dem. Og den historie begyndte med R9. Vi gik i gang med at udvikle en sko, der var specifikt designet til Brasiliens kommende stjerne på det tidspunkt, og som meget passende blev kaldt O Fenômeno (fænomenet).

Nike Football arbejdede sammen med Advanced Product Engineering – en forløber til Nikes Innovation Kitchen – for at indsamle indsigter fra U17-elitehold til projektet. Resultatet blev en farverig støvle designet til hastighed med en letvægtsfornemmelse og rustfri stålknopper. Merc-støvlen var med kunstlæder, og det var første gang, man så det materiale i en højprofileret sko. Brugen af kunstlæder åbnede op for støvlens farvemuligheder og sikrede samtidig hastighed, fleksibilitet og en let konstruktion.

Mercurial hævede overliggeren for, hvordan en fodboldstøvle kunne se ud, føles og bevæge sig. Som vi ser tilbage på vores historie, reflekterer vi over Merc-støvlens arv, og hvordan den passer ind i vores fremtidige produktudvikling. Ligesom R9 bevæger vi os hen mod nye højder inden for hastighed og formål og henter indsigter om produkter direkte fra atleter for at tage performance til det næste niveau.