Rebeller stopper aldrig

Det er næsten 50 år siden Pres alt for tidlige død, men frøene han plantede i OSP har båret frugt. Løbeklubben er vært for løb på 5K og 10K fra marts til oktober hvert år og kulminerer i High Wall Half Marathon. Civile må gerne deltage i løbene med løbeklubben, der tæller 150 medlemmer – dette er til tider den eneste kontakt, de indsatte har med den ydre verden. Indsatte skal have haft 18 måneder med god opførsel for at deltage, og der er en venteliste.

Løbere fra hele verden strømmer til Pre's Rock i Eugene. De efterlader blomster, startnumre og breve fyldt med håb og drømme, som en hyldest til manden, der viste alle, at løb ikke kun handler om at være hurtig – det handler om at have mod til at være sig selv. Selvom mange af løberne i Oregon State-fængslets løbeklub aldrig får mulighed for at besøge Pre's Rock, samlede klubben midler til dens indvielse i 1997.