Sådan stopper du med at udsætte din sengetid ifølge søvneksperter

De fleste af os lever overplanlagte liv, siger Jennifer Martin, ph.d., der er klinisk psykolog, adfærdsmæssig specialist i søvnmedicin og professor i medicin ved UCLA. Og folk ofrer ofte søvn for "mig tid", især når de ikke bor alene, siger hun. Man siger til sig selv “bare én mere” (time med at scrolle gennem sociale medier, ét kapitel mere osv.). Pludselig er kl. 2 om natten, og du skal op klokken 7.

"Når folk er søvnige, træffer de ikke altid gode beslutninger," siger Martin. Og det er en ond cirkel, for når du beslutter dig for at holde dig vågen sent, er du endnu mere træt næste dag, siger Martin, og dette øger chancerne for, at det bliver en vane.

Vi behøver sandsynligvis ikke at minde dig om, at det kan påvirke, hvordan du tænker og føler i løbet af dine vågne timer, hvis du ikke sørger for at få de anbefalede syv til ni timers søvn. Men det gør vi.

"Du kan blive groggy og bemærke, at du ikke kan koncentrere dig eller huske ting," siger Keisha Sullivan, DO, som er søvnmedicinsk specialist. Følelsesmæssigt kan du være humørsyg og irritabel. Fysisk kan manglen på god søvn gøre din krop stresset. Det får dig til at frigive mere cortisol (et stresshormon), som kan svække dit immunforsvar, hvilket igen gør dig mere tilbøjelig til at blive syg, siger Sullivan. Og det er kun de kortsigtede konsekvenser. Alle disse ting stiller sig i vejen for, at du kommer i mål med dine ambitioner i forhold til kost, fitness og mental sundhed.

Fangede vi din opmærksomhed? Godt. Nu, hvor du er blevet opmærksom på faldgruberne ved at udsætte din sengetid, er det, du skal gøre, hvis du vil genvinde kontrollen, at holde dig selv op på det – og følge disse råd.