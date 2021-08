Sådan stopper du med at udsætte din sengetid ifølge søvneksperter

Hvorfor søvn står for skud

De fleste af os lever overplanlagte liv, siger Jennifer Martin, ph.d., klinisk psykolog og adfærdsmæssig specialist i søvnmedicin, professor i medicin ved UCLA og medlem af Nike Performance Council. Og folk ofrer ofte søvn for "mig tid", især når de ikke bor alene, siger hun. Siden pandemien begyndte, er grænserne mellem arbejde, skole og hjem blevet mere slørede end nogensinde før, og natten er sandsynligvis det eneste tidspunkt, du har til at gøre, hvad du vil, ikke? Du siger til dig selv “bare en mere” (episode, time hvor du scroller gennem sociale medier osv.). Pludselig er kl. 2 om natten, og du skal op klokken 7.

"Når folk er søvnige, træffer de ikke altid gode beslutninger," siger Martin. Og det er en ond cirkel, for når du beslutter dig for at holde dig vågen sent, er du endnu mere træt næste dag, siger Martin og dette øger chancerne for, at det bliver en vane.

Vi behøver sandsynligvis ikke at minde dig om, at det kan påvirke, hvordan du tænker og føler i løbet af dine vågne timer, hvis du ikke sørger for at få de anbefalede syv til ni timers søvn. Men det gør vi.

"Du kan blive groggy og bemærke, at du ikke kan koncentrere dig eller huske ting," siger Keisha Sullivan, DO, som er søvnmedicinsk specialist. Følelsesmæssigt kan du være humørsyg og irritabel. Fysisk kan manglen på god søvn gøre din krop stresset, hvilket får dig til at frigive mere cortisol (et stresshormon), som kan svække dit immunforsvar, hvilket igen gør dig mere tilbøjelig til at blive syg, siger Sullivan. Og det er kun de kortsigtede konsekvenser.