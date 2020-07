Sådan snyder du hjernen til en bedre søvn

Dermed mener vi, at svaret kan ligge i menneskers holdninger. Mennesker er generelt enten mere optimistiske eller mere pessimistiske. Og ny forskning peger på, at denne tilbøjelighed ikke kun påvirker mennesker i vågen tilstand. Den kan muligvis også forudsige, hvordan vi sover.



I et studie publiceret i “Journal of Behavioral Medicine” blev mere end 3.500 voksne bedt om at deltage i en undersøgelse, der kortlagde deres syn på verden, og dernæst foretage en selvevaluering af deres egen søvn. Forskere fandt frem til, at dem, der lå i den høje ende på optimismeskalaen, havde en tendens til at bedømme kvaliteten af deres søvn som ret god. Forskellige faktorer blev taget i betragtning i deres bedømmelse, så som hvor hurtigt de faldt i søvn, hvor meget de lå og vendte og drejede sig, og hvor mange timer, de sov. Dette stemmer med, hvad vi allerede ved om livssyn: Optimistiske mennesker synes at forvente og melde om bedre udfald af enhver situation.



Men forskningsholdet mente ikke, det blot var det. De undrede sig. Føler optimistiske mennesker sig bedre tilpas med livet, og har de derfor nemmere ved at lukke ned og falde i søvn om aftenen? Eller forholder det sig sådan, at med tilstrækkeligt med søvn og hvile får du det godt og er derfor mere optimistisk?



For at finde ud at dette fulgte holdet op fem år senere og bad den samme gruppe deltagere om at gentage eksperimentet. Dem, der tidligere havde scoret højt på optimisme, men lavt på søvnkvalitet havde en større tendens til at melde om forbedret søvn denne gang versus dem, der var pessimister. Med andre ord, fordi deres bedømmelse af søvnkvalitet ændrede sig, mens deres holdning ikke gjorde, kunne forskere konkludere, at et lyst livssyn er en vigtig faktor for at vende søvn af halvdårlig kvalitet til en sund og god nattesøvn.