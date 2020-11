Sådan gør du det nemmere at tage beslutninger, der bringer dig tættere på dine mål

Alle kæmper med at træffe sunde valg fra tid til anden. Der findes faktisk et helt forskningsområde om processen: neurovidenskab om beslutningstagning. Videnskabsfolk prøver at finde ud af, hvordan hjernen håndterer valg, de ubevidste faktorer, der kommer i spil, og hvordan alle – inklusive dig selv – kan bruge den information til at nå ethvert mål.



Indtil nu er de nået frem til følgende: Hjernens evne til at træffe beslutninger kan inddeles i to systemer, der helt simpelt kaldes system 1 og system 2, siger Paul Laursen, PhD og professor i træningsvidenskab på Auckland University of Technology i New Zealand. "System 1 er hurtigttænkende. Det tænker spontant, reaktivt og ikke altid klart", forklarer han. System 1 tager over, når et egern løber ud på vejen, og du hurtigt må beslutte, om du skal bremse, undvige eller fortsætte ligeud. Eller når du smækker døren efter et skænderi eller instinktivt samler et stykke ituslået glas op med fingrene. System 1-beslutninger sker bare.



System 2 "er langsomttænkende, hvor du har mere tid, og du er i en parasympatisk tilstand eller "hvil og fordøj"-tilstand, som typisk tillader dig at tage mere klare beslutninger", siger Laursen. For bedre at kunne træffe sunde beslutninger generelt er det afgørende, at du øver dig i at bruge dette system, især når stress, sult, træthed eller andre følelsesmæssige tilstande rammer dig og kræver handling (eller reaktion) hurtigt. Når du giver dig tid, kan du bedømme udfaldet af dine valg for at finde frem til bedste beslutning for dig, forklarer Laursen.



Lad os sige, at du bestiller morgenmad. Du er fristet af French toast, men du kunne også vælge en avocadotoast. Hvis du tager dig tid, så du bruger dit system 2, kan det betyde, at du vælger avocadotoasten, da du ved, det vil give dig mere stabil energi til eftermiddagens træning, fordi det indeholder mere fedt og protein og mindre sukker. (Det kan også betyde, at du får French toast, fordi du virkelig vil have det, men deler den med din partner, så du ikke føler dig så træt senere). "At tage dig tid" betyder i øvrigt ikke, at du skal bruge timer på at overveje, hvad du skal bestille. Det kan tage blot et minut, men det er stadig meget længere tid, end det tager at tage en bolle fra brødkurven. (Når tiden virkelig er afgørende, foreslår et nyligt studie publiceret i "Nature Human Behaviour", at indsnævring af flere muligheder til blot to kan hjælpe dig med at nå frem til din bedste beslutning hurtigere).