My Backyard: Lær at elske naturen omkring dig

"Der er os, der har forårsaget de fleste miljøproblemer", siger Marcus, som tror på, at man kan skabe forandring ved at lære folk om deres omgivelser. "Uddannelse får folks øjne op. Vi har al denne skønhed, alle disse vidundere omkring os, men vi ved ikke, at de er der".



Det, som Marcus lærer andre, er noget, han selv lærte i en ung alder, da han boede i en lejlighed med sine søskende og en enlig mor, hvor pladsen ofte var begrænset. "Man kunne gå udenfor for at komme væk og udforske", erindrer Marcus. "Jeg tilbragte bogstaveligt talt alle de vågne timer, jeg kunne, udenfor i kvarteret. Jeg var sådan et barn, som var udenfor, indtil jeg hørte min mor råbe, at det var spisetid".



Det var Marcus' mor, der fremmede hans kærlighed til naturen. Hun tog Marcus og hans søskende med på telttur hver sommer til en nærliggende statspark. "Statsparker er stadig mine yndlingssteder i hele verden", siger han. På en af disse barndomsture var han med på en naturrundvisning, der kom til at påvirke hans interesse for biologi og hans karrierevej. "Det var første gang, nogen tog mig med væk fra stien og ind midt i skoven", siger han. "[Turguiden] slog benene væk under mig, for pludselig satte hun navn og historie på alle planter og dyr omkring mig".