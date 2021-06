My Backyard: Lær at elske naturen omkring dig

Når det kommer til at opfordre andre til at komme udenfor – uanset formålet eller idéen bag det – ønsker Marcus, at folk skal vide, at det ikke behøver at være den vilde udsigt i en nationalpark eller de krystalklare vandområder, som man ser billeder af på de sociale medier. Han holder af at fremhæve naturhistorien og diversiteten i sit eget nærområde. "Man behøver kun at gå hen til den nærmeste park for at opleve naturens vidunder", siger Marcus, som håber, at denne viden vil opmuntre folk til at passe på de steder.



Gratwick Waterfront Park, som ligger længere nede af gaden, hvor Marcus bor, var engang en losseplads. Siden den blev omdannet til en park, er stedet blevet et poulært sted, hvorfra man kan nyde Niagara River. Det er den form for forandring, han ønsker at fremme. "Hvis vi skaber disse naturområder og fokuserer på denne adgang, så kan det pludselig få fællesskabet til at blomstre", siger han. "Mit mål er at gøre, hvad jeg kan, for at gøre dette til et bedre sted".