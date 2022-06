Game Recognize Game: Playground Coffees Zenat Begum med producer Elle Clay

Zenats Playground er virkelig noget særligt. Siden den åbnede i 2016, er den blevet et mødested i lokalområdet. Ud over at servere fremragende kaffe, hvilket Elles anbefaling bekræfter, finder der også lyrikoplæsninger, workshops, radioudsendelser og bogbyttearrangementer sted på caféen (naboer kan bare aflevere eller hente en bog). I det sidste år har Playground også deltaget i et køleskabsinitiativ for nabolaget, der er startet i New York City, hvor naboer donerer mad, så andre kan tage det, de skal bruge.



Zenat har lært, hvordan man administrerer en lille virksomhed, af sin far, som i 20 år ejede en isenkramforretning i det samme område. Elle ved også, hvordan det er at styre et projekt helt fra bunden. Hun er grundlægger af Wild Child NYC, et produktionsselskab, der er specialiseret i eksperimenterende historiefortælling og marginaliserede narrativer. Hun er vært på sine egne podcasts og har arbejdet på flere andre projekter inden for film og lyd.



Elle og Zenats fælles kærlighed til deres Brooklyn-kvarter, lokalaktivisme og passion for deres virksomheder har gjort dem til ivrige samarbejdspartnere i forbindelse med events inden for Playgrounds alsidige rammer. Her diskuterer de, hvordan de hver især bygger succesfulde hold op omkring sig for at støtte deres lokalområde, og hvilken rolle basketball (endnu en fælles kærlighed) har spillet i deres arbejde.





Elle: Zenat, lige siden jeg mødte dig, har du gået op i dit kvarter. Lokalområdet har altid betydet meget for dig. Da COVID-19 ramte, skilte Playground sig ud fra fra alle andre ved at føre an og virkelig tage fællesskabet til sig og give ressourcer til folk, der protesterede, men også mad til dine køleskabe i lokalområdet. Hvordan har du – jeg vil ikke sige 'ændret dig', for du har altid arbejdet for lokalområdet – men hvordan gik du fra at være i forretningen til at være uden for forretningen?



Zenat: En gammel ven fra gymnasiet kom til mig med idéen om at sætte et køleskab op i lokalområdet. Torvemarkedet havde de sidste par måneder haft for meget frugt og grønt. De havde foræret det væk til trængende. Jeg sendte en føler ud, og før jeg vidste af det, var vi i gang. Så begyndte jeg at mødes med stamkunder fra Playground og lokale, som benyttede sig af køleskabet hver dag. Det var en gruppe af personer fra servicejobs, folk i samfundskritiske stillinger, bygningsarbejdere og dagplejere, som ikke kunne lade være med at tage på arbejde, fordi det ville ødelægge deres økonomi. Mens jeg taler med dig, ser jeg faktisk over på køleskabet. Der har været næsten 10 personer i løbet af den sidste time for at aflevere og hente noget. Projektet har forløbet virkelig fantastisk. Der har været bump på vejen som i så mange projekter ... Men det skal man arbejde sig forbi, fordi den overordnede idé er, at vi giver andre mad på et tidspunkt, hvor de har desperat brug for det.