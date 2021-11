My Backyard: Til kamp for Jordens fremtid

Før hun overvejede at blive aktivist, var 15-årige Garima Thakur fra Bhopal i Indien allerede opmærksom på klimaforandringer og deres ødelæggende indflydelse rundt omkring i verden. Som 13-årig efterlod de grumme billeder fra dokumentaren "Before the Flood" fortalt af Leonardo DiCaprio hende med en følelse af depression og "klima-angst". Hun indså, at den globale klimakrise ikke kun påvirkede andre mennesker ude i verden. Hun så pludselig, at tegnene på miljømæssigt forfald var nærværende i hendes egen by og land.



"Jeg begyndte at se filmens budskab i de mindste ting: Et dæk, der brændte i vejkanten, et træ, der blev fældet, mennesker, der stod i kø for at hente vand til deres familier", siger Garima. "Det er tegn på en nødsituation, og i Indien er tegnene overalt. Du kan ikke undgå at se dem".



Garima mindes et vandløb, tæt ved hendes bedstemors hjem i Bilaspur-distriktet i den bjergrige, skovklædte stat Himachal Pradesh. "Jeg havde besøgt den på gåture med mine fætre og kusiner. Der var næsten ingen mennesker der, og vi kunne lege frit. Du kunne se fisk i vandet", mindes hun med glæde.



I dag er det dyrebare sted fra hendes barndom blevet asfalteret, og i stedet for et vandløb i bevægelse, som understøtter liv, "er der blot en stagneret vandsamling ved siden af vejen", siger Garima. "Jeg var omkring 11 år gammel, da de byggede vejen. Jeg havde kun besøgt vandløbet i et par år, men at se, hvad der skete med det, ramte et ømt punkt".