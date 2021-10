I Am First: Nathan Féliot fandt sig selv via dans

Da hans passion først var kommet frem, stod Nathan dog over for en anden forhindring: at overtale sin mor, der var en succesfuld ingeniør, til at han godt kunne have en karriere i udøvende kunst. Han klarede intensive dansekurser, der krævede, at han lagde 80 timer om ugen i studiet, alt imens han balancerede et 2-årigt internationalt handelsprogram. "Det var udmattende, men det var prisen, jeg skulle betale for at gøre det, jeg elsker", siger Nathan, som stadig undgår at have samtalen med sin mor.



"Jeg sagde det ikke direkte – at jeg ville danse – til at starte med, fordi jeg vidste, at det var noget, der var svært at acceptere", siger Nathan. Han tilføjer, at selvom hans mor er stolt af hans dansepræstationer, så er hun stadig bekymret for (som mange forældre), om hendes søn kan kanalisere sin kreativitet og talent til en levevej.